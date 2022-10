Påtaleavgjørelse om Baneheia-etterforskning snart klar

Sjefen for Spesialenheten regner med å bruke to uker på å vurdere om Agder politidistrikt har begått tjenestefeil i Baneheia-saken.

Etterforskningen av Agder politidistrikt ble denne uken til sendt til påtaleavgjørelse hos Spesialenheten.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Spesialenheten opplyste 3. oktober at de var ferdige med å etterforske om Agder politidistrikt bevisst skjulte en voldtektsanklage mot Jan Helge Andersen.

– Nå skal jeg vurdere etterforskningsmaterialet, innstillingen og konklusjonen. Det er til syvende og sist jeg som har påtaleansvaret i saken mot Agder politidistrikt, sier Terje Nybøe, sjef for Spesialenheten for politisaker, til Fædrelandsvennen.

Mandag sendte etterforskerne i Spesialenheten materialet og innstillingen til Nybøe for påtaleavgjørelse.

Etterforskningen har pågått i fire måneder. Grunnlaget for etterforskningen er at Jan Helge Andersen ble anmeldt for voldtekt i 2009, og spørsmålet er hvorfor denne ikke ble knyttet til saken da Viggo Kristiansens søknad om gjenopptakelse ble behandlet mellom 2017 og 2021.

Anmeldelsen ble oppdaget ved en tilfeldighet da Oslo-politiet, som har etterforsket Baneheia-saken etter gjenopptakelsen, gjorde et søk i politiets arkiver.