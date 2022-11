Märtha Louise skal ikke lenger representere kongehuset

Märtha Louise beholder prinsessetittelen, men avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset. Slik håper hun å stagge kritikken rundt sin person.

Märtha Louise skal ikke lenger utføre offisielle oppdrag for kongehuset.

NTB

– Etter en periode med mange spørsmål knyttet til meg og min forlovedes rolle, har jeg bestemt meg for at jeg på det nåværende tidspunkt ikke lenger vil utføre offisielle oppgaver for Kongehuset, skriver Märtha Louise i en pressemelding.

Avgjørelsen er tatt i samråd med kongen og dronningen, skriver hun.

Kongen har samtidig bestemt at Märtha Louise beholder prinsessetittelen.

– Hans Majestet Kongen har bestemt at Prinsessen skal beholde sin tittel. Kongen og Dronningen ønsker å takke prinsesse Märtha Louise for den viktige innsatsen Prinsessen har gjort gjennom sitt offisielle virke i årtier. Hun har utført arbeidet med omsorg, hjertevarme og stort engasjement, heter det i en kunngjøring fra Slottet.

Kontroversiell forlovelse

I juni i år forlovet Märtha seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Forholdet mellom de to ble kjent i 2019.

Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Bråket fikk Epilepsiforbundet til å avslutte samarbeidet med Märtha Louise som deres høye beskytter i 2020, og tidlig i høst varslet flere andre forbund at de vurderte å gjøre det samme.

Nå avslutter Märtha altså alle slike oppdrag.

Bråket rundt forholdet til forloveden Durek Verrett fikk flere organisasjoner til å vurdere eller trekke seg fra samarbeidet med prinsesse Märtha Louise.

– Med tungt hjerte

– Det er med tungt hjerte og stor kjærlighet til de organisasjonene som jeg har vært beskytter for i mange tiår, at jeg i dag har varslet dem om at jeg avslutter beskytterskapene. Arbeidet med disse organisasjonene, som ivaretar grupper i befolkningen jeg har et stort hjerte og omsorg for, har gitt meg svært mye. Jeg håper også at bidraget mitt har vært til glede og nytte for organisasjonene, skriver Märtha i pressemeldingen.

Nyheten ble også kunngjort på prinsessens Instagram-konto.

Heretter skal prinsessen og forloveden Durek Verrett bidra til å skape et tydeligere skille mellom kongehuset og egne aktiviteter.

– Dette betyr at vi ikke skal bruke min tittel eller omtale andre av Kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet, skriver Märtha.

Kritikk

Også i 2007 fikk hun kritikk for å blande rollene som forretningskvinne og prinsesse da hun opprettet den såkalte «engleskolen» Astarte (senere Soulspring) sammen med venninnen Elisabeth Nordeng.

I 2002 giftet Märtha med forfatteren Ari Behn, som døde i 2020. Sammen fikk de barna Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) og Emma Tallulah (13).

I forbindelse med giftermålet ga prinsessen i samråd med kong Harald fra seg retten til apanasje og tittelen Hennes Kongelige Høyhet og satset på en karriere som kulturformidler.

– Tas inn i familien

Det er foreløpig ikke satt noen dato for bryllupet mellom Märtha Louise og Durek Verrett, men når det skjer, vil han bli tatt inn i kongefamilien, ifølge kunngjøringen fra Slottet.

– På samme måte som Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner og Ari Behn vil Durek Verrett bli en del av Kongefamilien når de gifter seg, men han vil i tråd med tradisjonen ikke ha noen tittel eller representere Kongehuset. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved familierelaterte anledninger, som for eksempel fødselsdagsfeiringer – eller enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at Kongefamilien deltar sammen, heter det.