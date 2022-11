Hva skjedde egentlig med Birgitte Tengs natten hun forsvant? Nå kan vi få svar.

HAUGESUND TINGHUS (Aftenposten): Den 52 år gamle lastebilsjåføren nekter for å ha noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre. Statsadvokaten har ett hovedbevis mot ham.

Aktor, statsadvokat Nina Grande (t.v) og konstituert statsadvokat Thale Thomseth i retten i Haugesund mandag.

Tettbygd, kraftig og lav. Med glattbarbert hode og grå hettegenser. Da den 52 år gamle lastebilsjåføren kom inn i rettssalen i Haugesund, var det som tiltalt i en av Norges mest omtalte krimsaker: Drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy lørdag 6. mai 1995.

Langs veggen på motsatt side av rommet satt foreldrene som mistet datteren sin den samme natten for 27 år siden. De så mot ham da han satte seg tilbakelent på stolen ved siden av sin forsvarer.

Han sto mens dommeren leste opp den svært alvorlige tiltalen. Erkjente ikke straffskyld. Han nekter for å ha noe som helst med drapssaken å gjøre.

– Han er klar på at politiet har tatt feil mann. Han benekter enhver befatning med den handlingen han er tiltalt for, sier sa forsvarer Stian Kristensen på vei inn i salen mandag.

Stian Kristensen er forsvarer til den tiltalte 52-åringen.

Hva skjedde med Tengs den natten?

Tengs ble funnet voldtatt og drept 400 meter fra hjemmet sitt. Drapet er en av de mest omtalte krimsakene i Norge, mye på grunn av at saken så lenge har stått uløst.

Men hva skjedde den kvelden på Karmøy? Og hvor var den nå tiltalte 52-åringen da Tengs ble voldtatt og drept?

Statsadvokaten startet saken med å vise bilder og kart over 17-åringens siste bevegelser. Denne fredagskvelden skulle Tengs til Karmen bedehus på Avaldsnes på Karmøy. Hun tok bussen og stakk innom en bensinstasjon først. Der skulle det være et rollespill av en bryllupsfest. Det var mat og alkoholfri drikke.

Kopervik sentrum på Karmøy utenfor Haugesund.

Rundt klokken 23.15 dro hun videre sammen med en kamerat. De gikk til bussholdeplassen på Avaldsnes for å komme seg til Kopervik, en kort busstur unna. De fikk haik med tre jenter som kom kjørende i en rød boble-bil fra Haugesund.

Hvordan kom hun seg fra sentrum?

De kom til Kopervik rundt klokken 23.55. Fra midnatt til ti over tolv er det flere som ser Tengs gå frem og tilbake i gågaten. Hun skal ha gitt uttrykk for at hun hadde tenkt seg hjem. Det var ikke uvanlig at hun haiket, har venner fortalt.

Hun var utenfor utestedet Torfæus i enden av gågaten der det sto det flere biler. De slapp folk av. De hentet folk og plukket opp haikere.

Etter ti minutter over midnatt denne kvelden er det ikke flere observasjoner av Tengs.

Stedet Tengs ble funnet drept noen timer senere, er fire kilometer unna Koppervik sentrum der hun sist ble sett.

Så hvordan kom hun seg dit? Å gå ta rundt 37–41 minutter. Kjøreturen gjøres unna på mye kortere tid. Bare noen minutter.

Konfirmasjonsbildet av Birgitte Tengs er blitt mye brukt i omtale av drapet på 17-åringen.

Tiltalte ikke sett i Kopervik

Mandag var aktor ærlig på et helt sentralt punkt: De vet ikke hvordan eller hvor Tengs møtte gjerningsmannen de nå har tiltalt. De vet ikke hvordan hun kom seg til stedet hun ble drept.

52-åringen er ikke observert i Koppervik den natten. Ja, det er biler av hans modell og farge som er sett i Koppervik den natten. Flere av dem er samme modell og har samme farge som tiltaltes.

Åstedet ved Gamle Sundvei på karmøy der Birgitte Tengs ble drept.

Påtalemyndigheten mener han er gjerningspersonen. At han må ha vært der og utført drapet. Men de kan ikke bevise at han var i Kopervik. De finner ikke bevis for at mannen de nå har tiltalt og hans bil var i sentrum.

– Men vi kan heller ikke utelukke det, sier aktor Thale Thomseth.

Mannen har ikke alibi. Men, som statsadvokaten sa i retten:

Det er det flere hundre personer på Karmøy som ikke har denne kvelden.

Med andre ord: Det er ikke så mye verdt.

Mannen selv mener han ikke var i Kopervik på Karmøy i tiden da Tengs ble drept.

– Han var her på Haugalandet og den forklaringen kommer han til å starte på onsdag, sier forsvarer Stian Kristensen.

Når døde hun?

Det er ikke mulig presist å fastslå når Tengs døde. Det skyldes en rekke uheldige omstendigheter, sa stasadvokaten i retten mandag.

En patruljebil fra politiet kjørte forbi funnstedet klokken fire natt til lørdag 6. mai. De så blod og slepespor i veibanen. De stanset og lyste i området, men de oppdaget ikke Tengs som da lå litt unna veien.

En annen politimann luftet hunden sin på morgenen ved funnstedet, men heller ikke han oppdaget henne. Hun ble funnet av en bonde litt senere den morgenen.

Birgitte Tengs foreldre Karin og Torger Tengs sammen med bistandsadvokat Christian Elden (t.h) i rettssaken mandag morgen.

Fikk tips etter kort tid

Politiet fikk tips om den 52 år gamle mannen allerede fire dager etter at Tengs ble funnet i 1995. Han ble en del av etterforskningen tidlig.

Nå mener statsadvokaten mannen skal ha tatt kvelertak på Tengs og slått henne gjentatte ganger i hodet med eller mot en stein. Hun døde som følge av store skader mot hodet.

Statsadvokatene mener de kan bevise ut over enhver rimelig tvil at 52-åringen står bak drapet. Hvordan kan de det?

Tre ting er sentralt: Historien til tiltalte, manglende alibi drapsnatten og et helt avgjørende DNA-bevis. Det siste er det viktigste.

Aktor, statsadvokat Nina Grande, i retten mandag.

Et helt sentralt bevis

Påtalemyndigheten mener et Y-kromosom funnet på strømpebuksen til Tengs, tilhører den nå 52 år gamle mannen.

– DNA-beviset er hovedbeviset i saken. Det er det eneste som kan lede til domfellelse av tiltalte, sa statsadvokat og aktor Nina Grande i retten mandag.

Y-kromosomet er et kjønnskromosom og er menneskets minste. Det inneholder bare en bitte liten prosentandel av menneskets DNA.

Et viktig spørsmål for både statsadvokaten og forsvarer blir dermed hvordan dette kromosomet fra mannen havnet på klærne til Tengs.

Et Y-kromosom som er påvist på Birgitte Tengs’ strømpebukse, blir etter alt å dømme det sentrale beviset mot den tiltale 52-åringen. Det er hans DNA. Spørsmålet er når og hvordan Y-kromosomet havnet på strømpebuksen.

Aktor Grande er ikke i tvil om at det er 52-åringens DNA som er funnet på strømpebuksen.

Hun mener dette funnet ikke lar seg forklare uten at han er gjerningsmannen, og at det ikke kan ha havnet på strømpebuksen på andre måter.

Forsvarerne til mannen mener det ikke kan slås fast at det havnet der i forbindelse med drapet.

Den tiltaltes historie

Et annet tema statsadvokaten nok vil være opptatt av, er 52-åringens fortid. Han er tidligere dømt i volds- og sedelighetssaker.

Politiet fikk tidlig tips om mannen i etterforskningen. På grunn av tidligere oppførsel har han vært det som omtales som en «moduskandidat» i drapssaken i over 27 år. Han har vært avhørt en rekke ganger som vitne.