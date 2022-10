Koronatabletter kan hindre sykdom og død. Norge har fortsatt ikke fått dem.

(Aftenposten:) Både Sverige og Danmark har kjøpt koronatablettene Paxlovid. Norge satser på EU – og må vente til jul.

Koronatablettene Paxlovid er ventet til Norge rundt juletider. Planen var at de skulle komme i høst.

Koronatablettene Paxlovid kan hindre dødsfall og innleggelser. De er allerede på plass i blant annet USA, Sverige og Danmark.

I Norge ble vi lovet at de skulle komme i høst, men tablettene har ennå ikke kommet. Nå kan det gå mot jul før vi får dem. Det bekrefter assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Aftenposten.

Årsaken til at Norge fremdeles ikke har fått dem, er at EUs forhandlinger med produsenten Pfizer har gått i stå. Norge kjøper tablettene via EU.

Naboland omgår EU-avtalen

Paxlovid gir 79 prosent lavere risiko for død hos mennesker over 65 år, ifølge en stor israelsk studie. Den er omtalt i blant annet The New York Times.

– Dette er legemidler vi gjerne skulle hatt til de utsatte gruppene tidligere, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Både Danmark og Sverige har kjøpt Paxlovid direkte fra Pfizer. Sverige fikk sine leveranser i juni, mens Danmark fikk sin første forsending torsdag.

Socialstyrelsen i Sverige bekreftet i starten av oktober at EU har forhandlingstrøbbel.

– Når det gjelder Paxlovid har det dratt veldig ut, jeg må si det, sier Hortemo om EUs innkjøpsordning.

Det vil ta om lag to måneder før Norge får koronatablettene gjennom EU, ifølge Nakstad.

– Burde Norge tatt grep for å få Paxlovid tidligere?

– Det har vist seg svært gunstig å stå sammen i anskaffelsen av vaksiner. Vi tror at de risikogruppene som trenger det, skal få glede også av Paxlovid gjennom vintersesongen, sier Nakstad.

189 dødsfall siden august

En behandling med Paxlovid må starte raskt etter at du har fått påvist korona. Kuren varer i ca. fem dager, med tre tabletter to ganger om dagen. Behandlingen blir et supplement til vaksiner, som er den viktigste beskyttelsen mot koronasykdom.

I Norge vil Paxlovid tilbys personer i risikogrupper. De kan ha redusert immunforsvar eller høy alder kombinert med alvorlige underliggende sykdommer. Målet er å hindre at disse legges inn på sykehus. Antall innleggelser kan reduseres med over 80 prosent, ifølge enkelte studier.

Siden 1. september har 662 personer blitt innlagt med korona som hovedårsak i Norge. I samme perioder har 189 personer dødd med korona. De fleste som dør, er eldre som bor på institusjon, ifølge Nakstad.

Det er vanskelig å svare på hvor mange dødsfall bruken av Paxlovid kan hindre, mener han. Det er også medisinsk komplisert å anvende tablettene, fordi de kan forstyrre effektene av andre medisiner pasientene eventuelt bruker.

Flere av dem som vil kunne få Paxlovid-behandling i Norge, tilhører ikke de eldste aldersgruppene. De blir ikke nødvendigvis kritisk syke, men de vil kunne unngå behov for sykehusinnleggelser i større grad, forklarer han.

I juni var planen å bestille Paxlovid til å behandle 50.000 pasienter. Men pandemiutviklingen gjør at det bestilles noe mindre enn dette, opplyser Nakstad.

Får tabletter før bølgen, tror Nakstad

– Sannsynligvis er det få av dem som døde i oktober som ville falt inn i målgruppen for Paxlovid-behandling, sier Nakstad, som tar forbehold om at han ikke kjenner hver enkelts sykdomsbilde.

Folkehelseinstituttet (FHI) spår en vinterbølge i år. Hvor stor den blir, er vanskelig å si.

– Vi tror vi skal få Paxlovid i god tid før en eventuell vinterbølge, sier Nakstad.

Med dagens lave smittenivå i samfunnet er Paxlovid-målgruppen lite utsatt, mener Nakstad. Det kan endre seg.

– Dersom veldig mange nordmenn blir smittet utover vinteren, vil også mange i målgruppen bli smittet og kan utvikle alvorlig, behandlingstrengende sykdom.