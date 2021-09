Brannen i Jotun fabrikker i Sandefjord er under kontroll

Det er kontroll på brannen ved Jotun fabrikker i Sandefjord, og de evakuerte kan flytte hjem igjen. Det var en eller flere eksplosjoner før brannen oppsto.

Brann i et lagerbygg på Jotun fabrikker i Sandefjord.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Rundt 30 personer som bor i nærheten av fabrikken, måtte evakueres som følge av brannen.

– Det meldes nå om kontroll på brannen. De som bor i en radius på 2 kilometer, kan nå bevege seg fritt og igjen lukke opp dører og vinduer. De fleste politipatruljene er dimittert, opplyste Sørøst politidistrikt klokken 17.24.

Politiet fikk melding om brannen i malingsfabrikken i Sandefjord klokken 15, og det var da både flammer og store mengder svart røyk som veltet ut fra fabrikkbygget.

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 500 meter, og alle som bor to kilometer fra fabrikkene, måtte holde seg innendørs på grunn av den giftige røyken.

I 17-tiden var det ingen synlige flammer og tydelig mindre røyk enn tidligere.

Politiet snakker med dem som har vært der, og de som har sett noe. Brannårsaken er ikke kjent.

– Det er for tidlig å si noe om. Vi har ikke vært på brannåstedet på grunn av den giftige røyken, sa operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Store brannstyrker bisto

Hovedveien forbi fabrikkområdet ble stengt som følge av brannen, men er nå åpnet igjen.

Alle brannmannskaper fra Sandefjord brann og redning samt Larvik brann og redning rykket ut, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen (VIB).

Store deler av mannskapene er nå ferdige på brannstedet.

– Vi er dimittert og på vei hjem til stasjon Nøtterøy, Færder, mens tankbilen fra stasjon Tønsberg blir værende litt til på Jotun, sa brannmester Erik Nygaard i Vestfold Interkommunale Brannvesen klokken 16.45.

Også brannmannskaper fra Torp flyplass bisto med en Panther brannbil.

Eksplosjon i kokeriet

Alle de ansatte ble evakuert da brannen oppsto.

Brannen startet i kokeriet ved fabrikkene. Dette er et eget bygg som ligger litt unna administrasjonsbygningen ved Jotun, og hvor de lager bindingsmiddel til maling.

– Det har vært en eller flere eksplosjoner i dette kokeriet. Det har vært kraftig røykutvikling, men dette ser nå ut til å være avtakende, sier kommunikasjonsdirektør Christian Espolin Johnson i Jotun til NTB.

– Det viktigste er at alle de ansatte er i sikkerhet, sier han.

– Betyr mye for byen

Ordfører i Sandefjord og Jotun-arving Bjørn Ole Gleditsch (H) sier til NTB at bedriftens eget industrivern, samt alle tilgjengelige brannvernressurser ble satt inn.

– Det er korte avstander i Vestfold, så alle trår til når det er noe, sier Gleditsch.

– Jotun betyr mye for byen og har cirka 1.000 ansatte i Sandefjord. Selskapet gir store skatteinntekter til kommunen og store ringvirkninger for resten av næringslivet, sier ordføreren.

Storbrann for 45 år siden

Gleditsch sier bedriften er svært viktig for byen. Han forteller at et eget pårørendesenter er opprettet, men at det ikke ble satt kommunal kriseberedskap ettersom det virker som om nødetatene har godt grep om situasjonen.

– Det er godt å vite at alle ansatte er evakuert trygt, og at det slik sett forhåpentligvis har gått bra. Samtidig er dette et ganske befolket område, og den kraftige røyken drev gjennom bebyggelsen, forteller Gleditsch.

Brannen brøt ut på dagen 45 år etter en kraftig brann i den samme fabrikken i 1976.

– Utrolig nok er det i dag 45 år siden Jotuns malingfabrikk i Sandefjord sto i flammer. Den er blant Norges største industribranner og har vært med å endre hvordan myndighetene i Norge har fulgt opp industri som håndterer brannfarlig vare, skriver brannvesenet.

Seks mennesker mistet livet og elleve ble skadet, og verdier for over 175 millioner kroner gikk tapt.

– Det er ganske spesielt. Jeg kan huske at jeg som 13-åring sto sammen med bestefaren min, som startet Jotun, og fulgte med på brannen den gang. Faren min var sjefen. Det har preget Jotun i alle år etterpå, sier ordføreren til NTB.