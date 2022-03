Fire menn dømt til fengsel for grov korrupsjon i Stendi-saken

Tre tidligere regiondirektører i omsorgsselskapet Stendi og en underleverandør til selskapet er i Oslo tingrett dømt til fengsel for korrupsjon.

NTB

Toppsjefen hos underleverandøren er dømt til fire år og tre måneder i fengsel. De tre tidligere regiondirektørene i Stendi er dømt til henholdsvis tre år og ett år og ni måneder i fengsel, skriver Aftenposten.

I tillegg er regiondirektørene dømt til inndragning av utbytte på 1.796.900 kroner.

Stendi, som tidligere het Aleris Omsorg, driver blant annet med barnevern, hjemmetjenester og helseomsorg, og er landets største omsorgsaktør.

Underleverandøren skal blant annet ha pusset opp huset til en av regiondirektørene for minst en million kroner uten å ta betalt, og ha latt to av regiondirektørene disponere biler uten å betale for det, skriver NRK.

– Saken er alvorlig fordi det dreier seg om grov korrupsjon i et selskap som leverer tjenester på vegne av det offentlige til sårbare grupper», sier politiadvokat i Økokrim Anne Allum i en pressemelding.

Alle de dømte vil anke dommen, sier deres forsvarere til NRK.