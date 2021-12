Regjeringen framskynder tredje dose for alle over 45

Regjeringen endrer intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen av koronavaksinen fra seks til fem måneder for alle ned til 45 år.

Regjeringen endrer intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen fra seks til fem måneder for alle ned til 45 år. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Det samme gjelder for voksne med alvorlige underliggende sykdommer og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Vi har økende smittepress i samfunnet, og flere kan derfor bli alvorlig syke. Presset på helsetjenesten er også stort. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor kortere intervall mellom dosene, ned mot fem måneder, så langt det er kapasitet i kommunene. Regjeringen følger denne anbefalingen. Det vil gi den enkelt bedre beskyttelse og kunne redusere presset på helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I Bergen skal kommunen begynne å gi folk mellom 45 og 64 år tredje dose i neste uke.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) melder at også de ned til 45 år, voksne med underliggende sykdommer og ansatte i helse- og omsorgstjenesten raskere kan få en oppfriskningsdose. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bakgrunn for anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om kortere intervall er økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for alvorlig sykdom hos flere.

For personer over 65 år er intervallet allerede fem måneder. Regjeringen understreker at nedkortingen også for de ned til 45 vil gi kommunene mulighet til å sette flere vaksinedoser raskere.

– Når vi nå endrer intervallet, får kommunene enda flere armer å sette vaksinedoser i. Noen kommuner vil da kunne tilby oppfriskningsdose til personer under 65 år før jul. Jeg håper dette vil bidra til å øke takten i vaksineringen med tredje dose, sier Kjerkol.