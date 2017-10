I dag kan forbrukere risikere å betale dyrt for en telefon til kundeservice i Norge. Innen 15. oktober skal det bli en slutt på dette.

I dag bruker mange virksomheter tresifrede og femsifrede nummer til sin kundeservice. En telefon til slike nummer kan koste forbrukere langt over normal minuttpris.

Både markedsføringsloven og EU-domstolen forbyr næringsdrivende å henvise kunder til dyre spesialnumre. Taksten skal være den samme som når man ringer et vanlig mobil- eller fasttelefonnummer.

Nå varsler Barne- og likestillingsdepartementet at næringsdrivende har fått frist til 15. oktober på å rette seg etter lovverket. Dette gjør de enten ved å avvikle spesialnumrene eller å tilby et alternativt og synlig kundenummer til normal pris.

– Jeg forventer at alle bedrifter nå slutter med å kun tilby dyre spesialnummer for å ringe deres kundeservice. Forbrukerombudet vil gjennomføre en tilsynsaksjon for å kontrollere at næringsdrivende følger påbudet. De som ikke gjør det, risikerer bot, sier forbrukerminister Solveig Horne (Frp) i en pressemelding.

Forbrukerministeren oppfordrer også folk til å tipse Forbrukerombudet dersom bedrifter ikke følger loven.