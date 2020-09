Person pågrepet etter knivstikking i Grimstad

En person ble onsdag ettermiddag knivstukket i Grimstad. Politiet har pågrepet personen de mener står bak hendelsen.

NTB

Det opplyste Agder politidistrikt på Twitter klokka 13.30, kort tid etter at de tvitret at de ikke kunne utelukke at personen kunne være til fare for andre.

Politiet fikk melding om hendelsen i Arendalsveien, øst for sentrum av Grimstad, via AMK ved 12.30-tiden onsdag ettermiddag, opplyser operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt til NTB.

– Jeg vet veldig lite om skadeomfanget. Meldingen til oss gikk ut på at personen hadde knivskader i hode og hals, men det er ikke bekreftet, sier han.

Den skadde blir tatt hånd om av helsepersonell.

Hendelsen skjedde utendørs.