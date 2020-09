Mann pågrepet etter knivstikking i Grimstad

En mann ble onsdag ettermiddag knivstukket i Grimstad. Politiet har pågrepet mannen de mener står bak.

Publisert Publisert I dag 12:53

NTB

Politiet ble varslet om saken ved 12.30-tiden onsdag. Hendelsen skjedde utendørs i Arendalsveien, øst for sentrum.

Politiet opplyste at de ikke kunne utelukke at den antatte gjerningspersonen, en 54-årig mann, kunne være til fare for andre. Noe senere ble han pågrepet.

Offeret er en 47 år gammel mann, melder NRK.

Ifølge operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt har offeret stikkskader i hodet og halsen.

– Skadene betegnes som alvorlige, men ikke livstruende, forteller operasjonslederen til NTB.

Onsdag ettermiddag var den siktede fortsatt ikke avhørt.