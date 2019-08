Statsminister Erna Solberg (H) innkaller til pressekonferanse om bompengesaken i regjeringens representasjonsanlegg i Riddervoldsgate 2 klokka 20.45.

Lederne for regjeringspartiene har i løpet av ettermiddagen vært samlet til flere møter på Statsministerens kontor, men har foreløpig ikke kunnet presentere noen løsning på bompengekonflikten.

Sist ankom de tre partilederne og statsrådene kontorene til statsministeren like før klokka 17.30 før de igjen forlot kontorene knappe to timer senere.

Deretter ankom kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, som også er Høyres første nestleder, Statsministerens kontor.

Bompengesaken har lenge vært en hard nøtt for regjeringspartiene, men situasjonen låste seg ytterligere etter at Frps landsstyre søndag ble enig om en skisse til løsning. Skissen ble umiddelbart avvist av Venstre, som senere har kommet med et eget motforslag.

Siv Jensen har gjentatte ganger den siste uken slått fast at Frp er ferdig med å forhandle. Kilder i Frp gjentar dette også fredag.

De andre partiene, med Venstre i spissen, har derimot ikke avsluttet saken, og åpnet for nye samtaler.