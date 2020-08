Giske avviser nytt varsel: – Har forståelse hvis Trøndelag Ap velger noen andre

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap bekrefter at partiet har mottatt et nytt varsel om Trond Giske. Varsleren skal ha vært 18 år da hendelsen skjedde.

Publisert Publisert I dag 18:21

Trond Giske ble nylig innstilt som ny leder av Trøndelag Ap. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

NTB

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette håndteres i henhold til våre retningslinjer, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en melding til Adresseavisen.

Avisen erfarer at hendelsen som er varslet inn, skal ha skjedd på en større partisamling i gamle Sør-Trøndelag i 2014. Varsleren var medlem i AUF og 18 år da episoden som varselet omtaler, skjedde.

Giske: – Har forståelse for om Trøndelag Ap velger noen andre

Trond Giske skriver på Facebook at han har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe andre enn ham som leder.

«Mitt valg var å si ja til den jobben valgkomiteen ba meg om å ta på meg, for å løfte Trøndelag Arbeiderparti og alle de fantastiske medlemmene der, og arbeide for det regjeringsskiftet vi trenger etter neste stortingsvalg og for å sikre at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Slik det ser ut nå, vil Trøndelag Arbeiderparti aldri få anledning til å gjøre et slikt valg», skriver Giske på Facebook torsdag kveld.

«Jeg vil gjerne fortsette det arbeidet fordi jeg er glad i Trøndelag Arbeiderparti og tror vi kan få til store ting. Men jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet», skriver han.

I innlegget avviser Giske det nye varselet, og går hardt ut mot norske medier.

– Organisasjonen vår er forandret, jeg er forandret. Likevel fortsetter deler av pressen å omtale varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling, skriver Giske.

Krisemøte i valgkomiteen

Meldingen om det nye varselet kommer kort tid etter at Trøndelag AUF torsdag ettermiddag vedtok at de ikke lenger stiller seg bak bak innstillingen om Trond Giske som ny leder av Trøndelag Ap.

– AUF i Trøndelag har på ekstraordinært fylkesstyremøte i ettermiddag besluttet at AUF ikke lenger stiller seg bak den enstemmige innstillingen til valgkomiteen, grunnet den siste utviklingen i saken om Trond Giske, skriver partiet i en pressemelding og fortsetter:

– Fylkesstyret i AUF i Trøndelag vil på lørdag kreve skriftlig votering og oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder.

Like etterpå innkalte valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti til krisemøte. Det bekrefter komiteens leder Arild Grande overfor TV 2.

Økende opprop mot Giske

Mandag denne uka ble Giske innstilt som ny leder i Trøndelag Ap. Han gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Så langt har over 200 Ap-politikere, deriblant flere stortingspolitikere og lokallagsledere, skrevet under et opprop hvor fylkeslaget bes om å velge en annen leder enn Giske. Torsdag formiddag var antallet 92.