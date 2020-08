Adresseavisen: Ap har mottatt et nytt varsel om Trond Giske fra 2014

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap bekrefter at partiet har mottatt et nytt varsel om Trond Giske. Varsleren skal ha vært 18 år da hendelsen skjedde.

Trond Giske ble nylig innstilt som ny leder av Trøndelag Ap. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette håndteres i henhold til våre retningslinjer, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en melding til Adresseavisen.

Avisen erfarer at hendelsen som er varslet inn, skal ha skjedd på en større partisamling i gamle Sør-Trøndelag i 2014. Varsleren var medlem i AUF og 18 år da episoden som varselet omtaler, skjedde.

Adresseavisen har bedt Trond Giske om kommentar, men har ennå ikke fått svar torsdag kveld.

Krisemøte i valgkomiteen

Meldingen om det nye varselet kommer kort tid etter at Trøndelag AUF torsdag ettermiddag vedtok at de ikke lenger stiller seg bak bak innstillingen om Trond Giske som ny leder av Trøndelag Ap.

– AUF i Trøndelag har på ekstraordinært fylkesstyremøte i ettermiddag besluttet at AUF ikke lenger stiller seg bak den enstemmige innstillingen til valgkomiteen, grunnet den siste utviklingen i saken om Trond Giske, skriver partiet i en pressemelding og fortsetter:

– Fylkesstyret i AUF i Trøndelag vil på lørdag kreve skriftlig votering og oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder.

Like etterpå innkalte valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti til krisemøte. Det bekrefter komiteens leder Arild Grande overfor TV 2.

Nye påstander

Reaksjonene fra AUF og valgkomiteen kom kort tid etter at Sandra Skillingsås beskrev en kultur ved valgkampkontoret preget av en seksualisert sjargong som hun hevder også Trond Giske deltok i.

Skillingsås fortalte også om en nachspielepisode der Giske skal ha kommet med ubehagelige tilnærmelser.

– Et nachspiel for seks år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra, sier Giske til Adresseavisen.

Økende opprop mot Giske

Samtidig sier Giske at det har vært for lite bevissthet om festkulturen i fylkespartiet.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene, sier han.

Mandag denne uka ble Giske innstilt som ny leder i Trøndelag Ap. Han gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Så langt har over 200 Ap-politikere, deriblant flere stortingspolitikere og lokallagsledere, skrevet under et opprop hvor fylkeslaget bes om å velge en annen leder enn Giske. Torsdag formiddag var antallet 92.