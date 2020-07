Tankskip fra Vestland har grunnstøtt utenfor Røst: – Flere skip på vei for å bistå

Et Måløy-skip fylt med fiskeolje har grunnstøtt utenfor Røst i Lofoten. Situasjonen er uavklart ifølge Hovedredningssentralen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Tankskipet «Key Fighter» har grunnstøtt utenfor Røst. Flere skip er på vei for å hjelpe. Foto: Skjermdump/ Marine Traffic

NTB

Ingvild Nave

– Det er flere båter som er på vei til stedet, blant annet kystverket som vil iverksette slepebåtberedskap, opplyser Ørjan Delbekk i Hovedredningssentralen Nord-Norge til Avisa Nordland.

Han beskriver situasjonen som uavklart, men det skal ikke være fare for mannskapet om bord.

Også redningsskøyta Hans Herman Horn er på vei til området. Selve tankskipet skal være over 100 meter langt.

Ifølge Kystverket er det ikke bekreftet noe utslipp ennå, men de jobber med å kartlegge dette.

Kan stenge av skott for å unngå oljelekkasjer

Ifølge Avisa Nordland er det skipet «Key Fighter» som har grunnstøtt. Tankskipet er norskeid og blir operert av Fjord Shipping i Måløy.

Advokat Hugo Matre er pressetalsmann for rederiet. Han sier de ikke har fått noen meldinger om at fiskeolje har lekket ut av skipet.

– Vi har nettopp hatt en runde med folkene som er involvert, og de sier det er under kontroll. Skipet gikk med sakte fart. Der den har grunnstøtt foran i baugen, er den skott som går an å stenge av, så om det blir vanninntrenging vil man kunne håndtere det, forteller han rundt klokken 23.00.

Ingen fare for at tankeren skal gå ned

Tankskipet er bygd i 1989, og er 104 meter langt. Ifølge rederiet er mannskapet på 13 mann med norsk kaptein. Det skal ikke være noen som er skadet om bord.

– Det er heller ingen fare for at skipet skal gå ned, eller at det skal bli større skader. Nå ønsker de å få bedre oversikt før de trekker båten av, blant annet ved å endre litt på lastesammensetningen, forteller Matre.

Det vil si at de flytter lasten som er plassert i området der skipet har grunnstøtt, blir flyttet vekk for å lette på vekten. Deretter kan det bli aktuelt å forsøke å trekke det av grunnen.

Skip på vei for å bistå

– Om den går lett av kan dette gå fort. Om det viser seg at det er behov for mer undersøkelser går det an å få opp dykkere som kan gjøre videre undersøkelser.

Fjord Shipping jobber nå med å få kartlagt hendelsesforløpet og skadeomfanget. De har også varslet myndigheter og andre.

– Det er også skip på vei for å bistå. For øyeblikket er vi i en kartleggingsfase, sier Matre.

Avisa Nordland melder blant annet at KNM Skjold var fremme på stedet klokken 23.35 for å bistå havaristen med å komme av grunnen.