– Dette er ikke Haukeland sitt ansvar alene

Døde etter feilmedisinering: - Dette er ikke Haukeland sitt ansvar alene

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Haukeland-direktør Eivind Hansen har sterkt beklaget cellegiftdødsfallet. Han har sagt at helseforetaket har fokus på å lære av feil, men at de fortsatt kan bli bedre. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

– Dette er en forferdelig sak. Den er veldig trist for de etterlatte, men også for dem som jobber i helsevesenet, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet. I forrige uke døde en mann i 50-årene av en cellegiftoverdose på Haukeland universitetssjukehus. Fordi det er opprettet tilsynssak, vil ikke sykehusledelsen svare på hvordan feilen kunne skje.