I dag kan det bli avgjort: Får Norge en plass i Sikkerhetsrådet?

Sent onsdag kveld kan det være klart om Norge får et sete i FNs sikkerhetsråd. Får vi plassen, må vi bruke den godt, mener Den norske Helsingforskomité.

Vil Norges FN-ambassadør Mona Juul kunne ta plass rundt det runde bordet i Sikkerhetsrådet de neste to årene? Onsdag kan vi få svar. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Dersom Norge blir valgt inn, kan den norske innsatsen i Sikkerhetsrådet bli avgjørende på tre konkrete områder, mener fungerende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen:

Gjenreising av respekten for internasjonal lov, aktiv bruk av FNs høykommissær for menneskerettigheter og bruk av uavhengig dokumentasjon som våpen mot menneskerettighetsovergrep.

– Vi ser at statene i stadig større grad bryter folkeretten uten konsekvenser. De institusjonene som overvåker og håndhever folkeretten, må respekteres, sier Ekeløve-Slydal til NTB.

Tøff konkurranse

Fra onsdag klokken 15 norsk tid skal alle FNs medlemsstater gå til urnene i FN-bygningen i New York og stemme fram fem nye medlemmer – én fra henholdsvis Asia, Afrika og Latin-Amerika, og to fra den såkalte Vest-gruppa. Avstemningen skal etter planen være ferdig klokken 19.30, mens resultatet blir kunngjort senere på kvelden.

I Vest-gruppa konkurrerer Norge mot Irland og Canada, som begge er regnet som sterke kandidater. Men det er også Norge, framholdt utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) overfor NTB tidligere denne uka.

– Dette er den tøffeste konkurransen i Vest-gruppa på det noen kan huske, sa Søreide, som aldri har vært i tvil om at det har vært riktig av Norge å jobbe hardt for å vinne. De fire siste årene har Norge brukt 29 millioner kroner på kampanjen.

For å bli valgt må landene få to av tre avlagte stemmer. Onsdag kveld blir det klart om ett eller – mindre sannsynlig – to av landene har fått det nødvendige antall stemmer, eller om det må en annen valgomgang til. Den vil i tilfelle skje torsdag.

Omstridt

Det er imidlertid omstridt om det er i Norges interesse å sitte i Sikkerhetsrådet, særlig med tanke på stormaktsrivaliseringen mellom USA, Russland og Kina, som sammen med Storbritannia og Frankrike utgjør Sikkerhetsrådets faste medlemmer med vetorett.

NUPI-forsker Niels Nagelhus Schia mener at med et sete i Rådet vil Norge befinne seg på selve catwalken i internasjonal storpolitikk.

– For Norge er en stabil, multilateral verdensorden en grunnpilar. Da blir det litt feigt ikke å stille opp og gå for en plass når det er vår tur, sa Schia til NTB nylig.

– Prekært behov

Ekeløve-Slydal peker på at manglende respekt for internasjonal lov og institusjoner som Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er et problem.

– Flere ganger har Sikkerhetsrådet bedt ICC om å granske en sak, for deretter å la domstolen i stikken, sier han.

I tillegg har et flertall av medlemmene i Rådet ikke sluttet seg til domstolen, blant dem USA. President Donald Trump varslet nylig straffetiltak mot ICC-ansatte som etterforsker amerikanere for krigsforbrytelser i Afghanistan.

– Det viser hvor prekært behovet for Norges innsats i Sikkerhetsrådet er. Norge må snakke opp ICC som en uavhengig institusjon og en vesentlig del av folkerettssystemet, sier Ekeløve-Slydal.

– Dyr affære

Andre, som Frp-nestleder Sylvi Listhaug, er av motsatt mening.

– Jeg håper virkelig ikke at Norge kommer inn i FNs sikkerhetsråd. Det kan bli en dyr affære, sa Listhaug i et intervju med TV 2 tirsdag.

– Vi har allerede svidd av millioner på dette her, og hvis vi kommer inn, kan vi havne i en skvis mellom Russland, Kina og USA i saker som vil være vanskelig for Norge, sier Listhaug.