Medieforsker Erik Knudsen er bekymret for den effekten VGs Giske-sak kan få på publikums tillit til avisen.

– Om dette stemmer slik TV 2 fremstiller det, så ser det ikke særlig bra ut. Tillit til journalstikken og til journalister innebærer at man må kunne stole på at profesjonelle aktører er nøyaktige, sannferdige og gjør sitt ytterste for å komme til bunns i saken. Nyheter er ikke noe man konstruerer ut ifra hvordan man ønsker at verden skal se ut, sier postdoktoren i medievitenskap ved Universitetet i Bergen til NTB.

Onsdag kveld sendte TV 2 et intervju med kvinnen som danset med Ap-politikeren på Bar Vulkan. I intervjuet retter hun kritikk mot VG og journalist Lars Joakim Skarvøy og hevder at avisa publiserte sin første sak mot hennes vilje.

Ripe i lakken

Knudsen mener det er vanskelig å vite hvilke konsekvenser dette får, utover at det umiddelbart vil få konsekvenser for avisen.

– Men jeg vil også legge til at VG allerede har beklaget saken og har kritisert seg selv. Første bud må jo være å legge seg flat og dermed begynne å bygge tillit ut fra det. Men det blir en ripe i lakken av tillit. De bør ikke få en ny lignende sak på en god stund.

Når det gjelder smitteeffekter for andre medier, tror Knudsen at dersom man allerede har middels eller lav tillit til medier generelt, vil man trolig bli mer sikker i sin sak. Terskelen for å få disse til å stole på etablerte medier, vil nok bli høyere nå, spår han.

– Og hvis man allerede har støttet Giske i dette, så vil man trolig bli enda mer sikker i sin sak.

Tilliten stuper ikke i Norge

Ifølge Knudsen har tilliten til norske medier vært stabil de siste 20 årene.

– Om vi sammenligner ulike land, vil vi se at det først og fremst er USA som er annerledeslandet. Der ser vi helt klart at republikanske velgere stoler mye mindre på etablerte medier enn det demokratene gjør. I Norge ser vi ikke den trenden. Det er ganske stabilt.

Han vil likevel ikke si at tilliten er skyhøy i Norge. Når det gjelder en eventuell PFU-klage, peker forskeren på tidsaspektet.

– Jo nærmere i tid fra publikasjon, desto større oppmerksomhet. Jo mer trykk du kan skape mot VG nå, desto større blir presset. Jo mer du sprer det ut i tid, desto mindre blir trykket.

Knudsen vil ikke koble VGs sak opp mot «fake news».

– Det vanner ut begrepet. Men dersom det for eksempel skulle komme fram at dette ikke var et engangstilfelle, eller at Steiro (VGs sjefredaktør) også har vært klar over dette og med viten og vilje har publisert det, da kan vi kanskje begynne å snakke om misinformasjon, sier postdoktor Erik Knudsen.