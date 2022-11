Politiet åpner etterforskning etter at elev i Kongsvinger døde etter allergisk reaksjon

En elev ved Langeland skole i Kongsvinger døde lørdag etter at han fikk en allergisk reaksjon. Politiet åpner etterforskning.

NTB

Det melder Glåmdalen. Gutten døde etter at han fikk i seg et næringsmiddel han ikke tålte da han var på skolen dagen før, skriver Avisa.

Krimsjef Rune Bekkemoen ved Kongsvinger politistasjon sier at de stilte på skolen i tillegg til ambulanse og politihelikopter, men at det ble vurdert som et rent helseoppdrag.

– Vi har mottatt en henvendelse fra de etterlattes bistandsadvokat med ønske om at dødsfallet blir etterforsket. Og vi har besluttet å åpne etterforskning av saken, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Ordfører i Kongsvinger Eli Wathne (H) sier til VG at det er en utrolig trist dag.

– En pult står tom, det er stor sorg i kommunen, sier hun til VG.