Politiet åpner etterforskning etter at elev i Kongsvinger døde

En elev i Kongsvinger døde lørdag. Gutten skal ha fått i seg et næringsmiddel han ikke tålte, men politiet har ikke konkludert om årsaken til dødsfallet.

Det ble flagget på halv stang ved Langeland skole mandag etter at en elev på skolen døde lørdag. Eleven hadde fått i seg et næringsmiddel han ikke tålte da han var på skolen fredag, men politiet har ikke konkludert om årsaken til dødsfallet.

NTB

Glåmdalen skriver at gutten, som var elev ved Langeland skole, fikk i seg et næringsmiddel han ikke tålte dagen før han døde og fikk en allergisk reaksjon.

Først ville ikke politiet etterforske saken, men senere har de snudd. Nå sier de også at det er for tidlig å konkludere om hva som var årsaken til at gutten døde.

– Vi er kjent med opplysninger om at han skal ha vært allergisk, men om dette er årsaken til at han døde, må etterforskningen finne ut av. Vi vet litt for lite om hva som skjedde på skolen, sier han til Dagbladet.

Beslutningen om etterforskning ble tatt etter at de pårørende ytret ønske om det.

– Vi har mottatt en henvendelse fra de etterlattes bistandsadvokat med ønske om at dødsfallet blir etterforsket. Og vi har besluttet å åpne etterforskning av saken, sier politiadvokat Henning Klauseie til Glåmdalen.

Ordfører Eli Wathne (H) i Kongsvinger kommune sier til VG at det er en utrolig trist dag.

– En pult står tom, det er stor sorg i kommunen, sier hun til avisen.