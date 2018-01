Flere topper i Arbeiderpartiet er omfattet av et nytt varsel om upassende oppførsel i partiet, ifølge NRK.

Bekymringsmeldingen fra en tidligere ungdomspolitiker skal ha kommet til Ap-ledelsen 22. desember. Kvinnen skal ha ringt inn og fortalt om det hun opplevde som upassende oppførsel fra flere ledende Ap-politikere da hun var medlem av AUF.

Episodene som skjedde da kvinnen var rundt 18 år, skal ligge et godt stykke tilbake i tid.

Bekymringsmelding i 2012

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte før jul at det har kommet inn varsler mot flere enn Giske.

Ifølge kvinnen sendte hun i 2012 en bekymringsmelding om episodene til sitt lokale AUF-lag, der hun navnga flere daværende Ap-topper.

NRK har forelagt kvinnens fortelling for både politikerne som er omfattet av varselet, og den tidligere lederen for AUF i kvinnens fylke.

En av Ap-toppene sier at han ikke kan huske episoden det vises til, mens de andre ikke vil kommentere saken.

Den tidligere AUF-lederen sier hun ikke husker den aktuelle saken. Hun antar den ble tatt videre til moderpartiet i fylket, men sier hun ikke tror det ble gjort mer med saken.

– Det var ikke noen rutiner for å varsle videre, sier hun til NRK.

– Påfallende stille fra støttespillere

Trond Giske fikk onsdag lite drahjelp fra tidligere støttespillere etter den siste vendingen i varsler-saken. Politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen kaller det påfallende stille.

Giskes eneste mulighet er å nyansere bildet ved å vise at varsler er grunnløse, mener Aglen.

– Det er få som ønsker å uttale seg offentlig nå. Det er ikke mange ukene siden en rekke personer sto fram med sin støtte, men det har endret seg, sier Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen, til NTB.

Hun mener mange er overrasket over omfanget over det som har kommet fram og at man er usikker på om det kan komme mer. Derfor vil trolig folk vegre seg for å uttale seg til mediene, tror hun.

– Det er nok mange som er sinte og frustrerte over prosessen og som opplever det som har skjedd som en heksejakt og rå maktkamp. Samtidig er det nok en erkjennelse over at Giske har gjort noe galt, sier hun.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Venter på mottrekk

Aglen har imidlertid ikke noe inntrykk av at det er noen samlet innsats i det stille for å støtte opp om Giske.

Slik situasjonen framstår nå, blir det svært vanskelig for ham å komme tilbake til nestledervervet, tror hun. Om han vil klare å gjenopprette tillit internt i partiet, er hun tvilende til.

– Det han kan håpe på, er vel å nyansere bildet. Hvis kan dokumentere at noen av varslene ikke stemmer, vil kanskje folk tenke at det er mer sammensatt enn det man har fått inntrykk av, sier hun.

Trond Giske er sykmeldt og kunne ikke kommentere saken onsdag.

Taper støtte i hjemfylket

Ting kan tyde på at Giske er i ferd med å miste støtte også i sitt hjemfylke. Enkelte Arbeiderparti-politikere i Trøndelag mener nå at hans tid som nestleder er over, ifølge Trønder-Avisa.

Et stort flertall av Arbeiderpartiets ordførere og fylkespolitikere i Trøndelag vil verken støtte Giske eller be ham om å gå. Noen sier rett ut at tiden er inne for at han må tre ut av partiledelsen.

– Under forutsetning at det er hold i bare ett av varslene, er det bare én utgang på dette. Det er at Giske er ferdig. Det er jeg helt sikker på kommer til å skje, sier Levanger-ordfører Robert Svarva.

Snåsa-ordfører Tone Våg mener likeledes at Giske ikke kan fortsette som nestleder.

– Må være godt begrunnet

Stortingspolitikere som Ingvild Kjerkol og Kirsti Leirtrø ønsket ikke svare på NTBs henvendelser onsdag. Heller ikke fylkesordfører Tore O. Sandvik har svart.

Sandvik er kjent som en nær venn av og alliert for Giske. Tidligere i høst omtalte han situasjonen i Arbeiderpartiet som «en maktkamp» og at Giske nesten ikke kan slippe en fjert uten å bli beskyldt for å drive maktposisjonering. Uttalelsene ble mer moderate etter hvert som saken gikk over til å dreie seg om påstand om seksuell trakassering.

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell fra Sør-Trøndelag sier tilsvaret fra Giske må være godt begrunnet hvis det skal være mulig for ham å komme tilbake som nestleder.

– Og så må han klare å gjenskape tillit, vise at det er andre takter, sier Asphjell.