En russisk statsborger er varetektsfengslet, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget. FOTO: Vidar Ruud, NTB scanpix

Forsvareren til sikrer russer: Han har en god forklaring

Forsvareren til russeren som er siktet for ulovlig etterretning etter et seminar på Stortinget, sier klienten har en forklaring som vil vise at han er uskyldig.