Den spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev må sitte ytterlige to uker i varetekt med brev- og besøkskontroll. Han avgjørelsen fra Oslo tingrett på stedet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsket å forlenge varetektsfengslingen av den siktede 51-åringen, som er siktet for etterretning mot statshemmeligheter. Han samtykket ikke til dette.

Det er snart to uker siden 51-åringen ble pågrepet og siktet på Oslo Lufthavn etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon. Stortinget varslet PST etter det som er blitt omtalt som «merkelig oppførsel» av Botsjkarev.

– Jeg deltok og gjorde opptak av fremførelser. Jeg oppførte meg på akkurat samme måte som jeg har gjort på tidligere arrangementer, sa russeren til pressen torsdag.

Fengslingsmøtet torsdag gikk for åpne dører, etter at PST ikke fikk medhold i begjæringen om det motsatte.