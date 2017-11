17 ÅR GAMMEL SAK: Den 42 år gamle mannen har erkjent overgrep mot to jenter som da var seks og syv år gamle, i skogen bak Tiurleiken skole på Romsås i Oslo for 17 år siden. Mandag starter rettssaken. FOTO: Audun Braastad, Scanpix

Mann risikerer 21 års fengsel for voldtekt av småjenter i Oslo

DNA-spor gjorde at en 42 år gammel mann fra Romerike i fjor ble pågrepet 16 år etter at to jenter ble voldtatt på Romsås i Oslo. Mandag møter han i retten.