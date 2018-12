Oljeprisen steg med 6,3 prosent til over 54 dollar fatet andre juledag. Dermed ble det kraftige prisfallet julaften innhentet.

Julaften stupte oljeprisen over 5 prosent og nærmet seg 50 dollar fatet.

Ved 18.30-tiden onsdag kveld hadde prisen steget med over 3 dollar siden midnatt, og et fat nordsjøolje ble i snitt omsatt for 54,01 dollar.

Oppgangen gir imidlertid en oljepris som er langt unna toppnoteringen i oktober, da oljeprisen lå på 85 dollar fatet, ifølge Dagens Næringsliv.

Oljeanalytiker Nadia M. Wiggen i Pareto Securities tror ikke oljeprisen vil stige mer over nyttår. Hun har satt et prismål på 56 dollar fatet.

– Det er så mye tilbud i markedet til tross for at OPEC har vedtatt kutt. For Russland tar det litt tid å kutte produksjonen raskt på grunn av lokale forhold i Sibir, mens overproduksjonen i Saudi-Arabia og Emiratene vil ta tid å få bort. Jeg tror markedet forblir svakt i første kvartal, i alle fall til slutten av februar-mars, sier Wiggen.

Verste julaften noensinne

Wall Street henter seg inn etter sin verste julaften noensinne.

Pilene peker oppover igjen på de toneangivende børsindeksene i New York onsdag etter at julaften ble den verste noensinne på Wall Street.

Dow Jones og flere av de andre indeksene har imidlertid svingt mye gjennom dagen, og mye tyder på at børsturbulensen i USA ennå ikke er over, skriver E24.

Ved 11.30-tiden lokal tid onsdag hadde industriindeksen Dow Jones gått opp med 0,96 prosent, den bredere Standard & Poor's-indeksen hadde lagt på seg 0,69 prosent, mens Nasdaq gjorde det best med en oppgang på 1,75 prosent.

2. juledag er den første handelsdagen etter julaften, da Wall Street ble rammet av et nytt kraftig fall. Dow Jones-indeksen falt ned 2,91 prosent mens den bredere S & P-indeksen falt med 2,7 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen gikk ned 2,2 prosent.

Fallet var ifølge E24 det kraftigste på julaften på Wall Street noensinne.