Nobeldagen starter med fredsprisfest for vinnerne og norske skolebarn. Etterpå blir det høytidelig prisutdeling med prominente gjester.

Begge fredsprisvinnerne, Nadia Murad fra den irakiske yazidi-minoriteten og den kongolesiske legen Denis Mukwege, deltar på Redd Barnas fredsprisfest, som arrangeres av tolv elever fra skoler i Oslo. Dette skjer selve nobeldagen mandag.

Barna er programledere, presseansvarlige og produsenter, og de skal intervjue fredsprisvinnerne fra scenen i Fredssenteret.

Etter fredsprisfesten med barna er det klokka 13 tid for selve fredsprisutdelingen med en høytidelig seremoni i rådhuset i Oslo.

Hit kommer alle de prominente gjestene fra inn- og utland, og seremonien overføres på storskjermer for dem som ikke er så heldige å ha blitt invitert inn.

Samme kvelden er det fakkeltog til ære for prisvinnerne, før dagen rundes av med en storstilt bankett på Grand Hotel.

Heiko Junge / NTB scanpix.

Tett program

Det holdes sammen 22 arrangementer over åtte dager i hovedstaden under navnet Oslo Peace Days med seminarer, paneldebatter, filmvisninger og konserter.

– Denne byen sitter på noen fantastiske skatter som er viktige for verdensutviklingen. Målet er å gi byens befolkning mer informasjon og eierskap til det som skjer rundt fredsprisutdelingen, sier direktør Liv Tørres ved Nobels Fredssenter.

Det ferskeste tilskuddet på programmet er en fredsvandring som går fra Nobelinstituttet til universitetsbygningen og rådhuset.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Avlyste Nobelkonserten

Søndag, dagen før prisutdelingen, var det en stor flerkirkelig fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo. Den ble ledet av biskop Helga Byfuglien, og et kongolesisk kor sang til ære for fredsprisvinnerne. Mukweges kone, venner og familie var til stede, men fredsprisvinnerne selv glimret med sitt fravær.

Det gjorde også Nobelkonserten, som det etter hvert var blitt liten interesse for. I stedet ble det holdt en gratiskonsert i borggården på bysiden av rådhuset søndag kveld. Der spilte folkelige norske artister som DDE, Julie Bergan, Wenche Myhre og Kurt Nilsen.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Faglig påfyll

Et av de mer faglige arrangementene under nobeldagene er seminaret Nobel Peace Prize Forum i Aulaen i universitetsbygningen på Karl Johans gate tirsdag. Hovedtaleren er Al Gore, tidligere visepresident i USA og fredsprisvinner i 2007.

På universitetsplassen utenfor kan man se en ti meter høy ballong som viser hvor mye ett tonn CO2 er.

– En catchy øyeåpner, sier Tørres, og legger til at hun selv fikk seg en aha-opplevelse da hun skjønte at ett tonn CO2 er det én person brenner av på en flyreise til Roma.

Heiko Junge / NTB scanpix.

Utstilling om seksuell vold

Årets fredsprisutstilling på Nobels Fredssenter åpner for publikum onsdag.

Utstillingen har fått tittelen «Kroppen som slagmark». Den visualiserer historier fra kvinner, menn og barn som har vært utsatt for seksuell vold i krig og konfliktområder.

– Det har vært et tankekors at det finnes mange fotografier av krigsskader på slagmarken, men at det er umulig å dokumenterer seksualisert vold med kamera, sier direktøren ved fredssenteret.

Fredssenteret oppfordrer publikum til å engasjere seg mot seksualisert vold som våpen i krig og væpnet konflikt. Besøkende kan signere en oppfordring om å straffeforfølge seksuell vold i krig.