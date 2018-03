Justisminister Sylvi Listhaug vil ikke svare på om det stemmer at hun kjøpte bildet i Facebook-posten, slik rådgiveren Espen Teigen hevder.

Listhaugs politiske rådgiver Espen Teigen har tidligere forklart at justisministeren og han selv kjøpte bildet fra en «internasjonal side». Til tross for gjentatte spørsmål vil han ikke fortelle hvilken side det dreier seg om.

– Bør avklare

BT har bedt Listhaug svare på om hun stiller seg bak rådgiverens fremstilling. Svaret fra departementets kommunikasjonsavdeling er at «spørsmål om statsrådens Facebook henvises til politisk rådgiver».

Teigen har ikke svart på BTs siste henvendelser.

Advokat Jon Wessel-Aas, som er ekspert på opphavsrett, mener departementets politiske ledelse burde avklart saken.

– De har ikke noen plikt til å si hvor de angivelig har kjøpt bildet, men jeg synes det er pussig at de ikke vil svare. Når Teigen sier han har kjøpt det fra en internasjonal side, bør han kunne si hvilken. Hvis det viser seg at fortellingen ikke stemmer, er det ganske alvorlig, sier Wessel-Aas.

Fikk faktura

Bildet er tatt av en frilansfotograf for Associated Press (AP). NTB scanpix, som har rettighetene til bildet i Norge, har tidligere bekreftet at verken de eller AP har solgt bildet.

I ettertid har NTB scanpix sendt en regning på 2880 kroner til Teigen.

Wessel-Aas kaller billedbruken en eklatant (åpenbar) opphavsrettskrenkelse.

– Det er så enkelt som at det er ulovlig og formelt sett straffbart å publisere et bilde man ikke har rettighetene til. Det er utvilsomt spesielt når bildet er publisert på vegne av justisministeren. Myndighetene har begynt å ta brudd på åndsverkloven på alvor, og justisministeren er sjef for politiet, som skal håndheve dette, sier advokaten.

Også Pressefotografenes klubb reagerer.

– Det fremstår som at de har funnet bildet på nettet og stjålet det. Det tar seg ikke bra ut når justisministeren og hennes stab stjeler åndsverk, sier PK-leder Jarle Aasland.