Forsvaret håper å kunne starte hevingen av den havarerte fregatten torsdag denne uken, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Statsråden redegjør tirsdag for Stortinget om fregattforliset og redningsarbeidet.

– Været er den største utfordringen. For å gjennomføre hevingen, trengs stabilt godt vær i en uke. Prognosen er at man nå ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen.

Først etter at fartøyet er hevet kan man vurdere om det kan repareres eller om det må kondemneres, opplyste han. Bergingsoperasjonen anslås å ha kostet en halv milliard kroner hittil, men dette tallet – og kostnaden for resten av arbeidet – er usikkert, ifølge forsvarsministeren.

– Arbeidsomfang og samlet kostnad for heving og transport, herunder sikring av miljøet i området, er preget av mange usikkerhetsfaktorer, sa forsvarsministeren i Stortinget.

KNM «Helge Ingstad» ligger fortsatt under vann i Øygarden etter kollisjonen med tanskipet «Sola TS» natt til 8. november i fjor.

Vi følger statsrådens orientering direkte i BTs nyhetsstudio: