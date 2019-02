Forsvarsministeren redegjør for forliset av KNM «Helge Ingstad». VIDEO: STORTINGET

Forvirring om heving av fregatten – starter neppe torsdag likevel

En drøy time etter at statsråden sa til Stortinget at hevingen av KNM «Helge Ingstad» trolig starter torsdag, varsler Forsvarsdepartementet at det kan bli nye utsettelser.