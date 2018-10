Hele 75 prosent av feltene på norsk sokkel produserer mindre de første fire årene enn prognosene tilsa. Det utgjør et tap på rundt 200 milliarder, skriver DN.

Forskere ved Universitetet i Stavanger har i en studie tatt for seg de konfidensielle produksjonsprognosene oljeselskapene har rapportert inn til Oljedirektoratet i forkant av 56 oljeutbygginger på norsk sokkel fra 1995 til 2017, skriver Dagens Næringsliv.

Studien viser at 75 prosent av oljefeltene produserer mindre olje de første fire produksjonsårene enn planlagt. Studien viser videre at to av tre utbygginger havner under den laveste produksjonen i usikkerhetsspennet de er pålagt å oppgi til myndighetene.

Tapet er på cirka 200 milliarder i nåverditap sammenlignet med produksjonsestimatene, ifølge studien.

Studien viser også at de 56 utbyggingene i snitt var forsinket med 202 dager sammenlignet med datoen i utbyggingsplanene, noe som også bidrar til et økonomisk tap.