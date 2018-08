– Det er behov for å stokke kortene på nytt og bygge opp flere dyktige politikere som kan være med å vinne valg, skriver han.

Onsdag kveld skriver Thorsen på Facebook at han trekker seg som byråd for barnehage, skole og idrett.

– I kveld går jeg av som byråd for barnehage, skole og idrett. For Arbeiderpartiet, partiet i mitt hjerte, er det behov for å stokke kortene på nytt og bygge opp flere dyktige politikere som kan være med å vinne valg. Spesielt i kjølvannet av at Harald Schjelderup har meldt at han ikke tar gjenvalg. Derfor tar jeg et steg til siden for å slippe andre frem, skriver han i innlegget.

Videre skriver Thorsen at han er takknemelig for at han har fått være byråd i Bergen i tre år.

Fullfører valgperioden i bystyret

– Jeg mener bestemt at jeg har gjennomført god sosialdemokratisk politikk som er viktig for barn og unge i byen vår og som er med på å utjevne sosiale forskjeller. Det å være politiker og utøve politikk som får direkte konsekvens for barn og unges nåtid og fremtid er et ærefullt oppdrag som jeg aldri har tatt lett på, skriver han.

Han skriver også at han nå gleder meg til å være kjæreste og pappa på fulltid.

Thorsen var i fødselspermisjon frem til 6. juni.

– Etter en liten timeout vender jeg tilbake til bystyret og gleder meg til å prege det politiske ordskiftet i byen vår som et vanlig bystyremedlem - jeg skal fullføre valgperioden, skrive han.

Stilt seg til disposisjon

Den avgåtte byråden sier at han kommer til å stille sge til disposisjon for partiet i valget 2019.

– Og jeg mener det er viktig at Arbeiderpartiet bygger opp sterke kandidater og setter sammen et lag som kan vinne valget, skriver han, før han avslutter innlegget med å takke alle menneskene i byens barnehager, skoler og idrettsliv.

– Dere er helt utrolig vakre mennesker! Jeg er skikkelig stolt over å ha vært byråden deres og hva vi har klart å utrette. Vi har skapt og delt i fellesskap og på den måten bygget et sterkt fundament som danner grunnlaget for at barn og unge i byen vår får gode og rettferdige oppvekstvilkår.

Utnevner ny byråd i morgen

Bergen kommune sendte ut en pressemelding klokken 19.15.

«I forbindelse med at byråd Pål Hafstad Thorsen har meddelt at han ønsker å fratre som byråd, vil byrådsleder Harald Schjelderup utnevne ny byråd for barnehage, skole og idrett» står det i meldingen.

Utnevnelsen skal skje på Bergen Rådhus klokken 09.00, torsdag morgen.