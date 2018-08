– Det er behov for å stokke kortene på nytt og bygge opp flere dyktige politikere som kan være med å vinne valg, skriver han.

Onsdag kveld skriver Thorsen på Facebook at han trekker seg som byråd for barnehage, skole og idrett.

– For Arbeiderpartiet, partiet i mitt hjerte, er det behov for å stokke kortene på nytt og bygge opp flere dyktige politikere som kan være med å vinne valg. Spesielt i kjølvannet av at Harald Schjelderup har meldt at han ikke tar gjenvalg. Derfor tar jeg et steg til siden for å slippe andre frem, skriver han.

Valhammer blir ny byråd

Etter det BT erfarer er det Roger Valhammer, leder for Arbeiderpartiet i Bergen, som blir presentert som ny byråd, torsdag klokken 09.00 på rådhuset.

– Jeg har ingen kommentar til hvem som blir ny byråd, sier Valhammer, når BT konfronterer han med dette.

Valhammer var vikarierende skolebyråd i sommer da Thorsen var ute i foreldrepermisjon.

Malene Indrebø-Langlo (arkiv)

Resultat av en samtale

Byrådsleder Harald Schjelderup, som tidligere i dag bekreftet at han ikke kom til å stille til gjenvalg, sier at han vil takke Thorsen for en suveren jobb.

– Han har stått i bresjen for viktige endringer innen skole og idrett, han har styrket SFO og skaffet de minste barna flere lærere, sier Schjelderup til BT.

Han forteller at Thorsen traff beslutningen om å trekke seg etter at de to – onsdag morgen – hadde en lengre, åpenhjertig samtale om situasjonen i partiet og Schelderups avgang.

– Konklusjonen etter samtalen var at både jeg og Pål mente det er viktig å slippe nye krefter til. Derfor ønsket Pål også å tre til side.

Tor Høvik (arkiv)

Utnevner ny byråd torsdag

– Hvorfor ønsket han å gå av allerede i kveld, ett år før perioden er over?

– Når det først er aktuelt med et byrådsskifte, er det bra at det skjer raskt. Og i dag var dagen, sier Schjelderup.

Torsdag skal byrådslederen utnevne ny byråd for barnehage, skole og idrett.

– Vedkommende er på plass. Jeg ringte personen klokken 11.00 i dag og fikk ja, sier Schjelderup.

– Jeg vil verken bekrefte eller avkrefte noe. Hvem som blir byråd blir gjort kjent i morgen, sier byrådslederen når BT spør om Valhammer.

– Blir det flere skifter?

– Nei. Eller det kan jeg ikke garantere, men det blir ingen nye skifter i dag eller i morgen, sier Schjelderup.

Fullfører valgperioden

BT lykkes ikke med å få en kommentar fra Thorsen onsdag kveld, men den avtroppede byråden skriver på Facebook at han selv mener han har gjennomført god sosialdemokratisk politikk i de tre årene han var byråd.

– Det å være politiker og utøve politikk som får direkte konsekvens for barn og unges nåtid og fremtid er et ærefullt oppdrag som jeg aldri har tatt lett på, skriver han.

Han skriver også at han nå gleder seg til å være kjæreste og pappa på fulltid, men at han – etter en liten timeout – vender tilbake til bystyret.

– Jeg gleder meg til å prege det politiske ordskiftet i byen vår som et vanlig bystyremedlem – jeg skal fullføre valgperioden, skriver han.

Stiller seg til disposisjon

Thorsen skriver også at han kommer til å stille seg til disposisjon for partiet i valget 2019.

– Jeg mener det er viktig at Arbeiderpartiet bygger opp sterke kandidater og setter sammen et lag som kan vinne valget, skriver Thorsen.