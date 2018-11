Netflix er ekstremt populært i Norge, men nordmenn betaler likevel dyrt for filmene og TV-seriene sammenliknet med andre land.

78 land er med i den oppdaterte oversikten fra det britiske forbrukernettstedet Comparitech. Konklusjonen er at norske Netflix-abonnenter har tredje høyest abonnementspris, men har bare Danmark og et par andre land så vidt under seg når det gjelder hvor mye – eller kanskje heller lite – vi får igjen for pengene.

Grunnlaget for beregningene er tall fra søketjenestene unogs.com og finder.com. Nettstedet har delt antallet tilgjengelig titler i hvert enkelt land på den månedlige abonnementsprisen for å fastslå kostnaden for hver tittel per måned. Basiskostnaden per måned i de forskjellige landene er også sammenliknet.

79 prosent dyrere

I Norge er prisen for et basisabonnement 89 kroner, men titlene nordmenn kan velge mellom er relativt begrenset sammenliknet med ikke minst USA. Ifølge oversikten har nordmenn 822 TV-serier og 2.496 filmer å velge mellom – 3.318 til sammen. I USA rommer biblioteket til sammen 5.839 titler.

Sammenliknet med amerikanske brukere, betaler nordmenn hele 79 prosent mer for sitt Netflix-abonnement når man vurderer kostnaden opp mot antallet titler. Kun Egypt, Iran og Danmark får enda mindre igjen for pengene enn oss nordmenn.

Selv om amerikanske kunder har størst bibliotek av serier og filmer å velge mellom, er det likevel canadierne som får aller mest igjen for pengene, ifølge oversikten.

Danmark på bunn

Ser man kun på abonnementsprisen er det aller billigst i Brasil med rundt 50 kroner. Nordmenn betaler for øvrig 23,6 prosent mer enn gjennomsnittsprisen per måned. At utvalget altså er langt mindre enn i svært mange land gjør ikke saken bedre for norske forbrukere.

Eneste trøst for oss nordmenn får kanskje være at danskene både har høyest månedspris og altså får aller minst igjen for pengene.

Ifølge et anslag i en studie fra Emarketer i sommer, bruker 62,4 prosent av norske TV-tittere Netflix, så vidt slått av USA. Tallene tar utgangspunkt i antallet personer som bruker strømmetjenesten via app eller nettsiden minst en gang hver måned.