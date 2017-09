Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener medias faktasjekking forflater det politiske ordskiftet.

– Jeg tror faktasjekkerne svarer på et problem som ikke er så stort i Norge. Norsk politikk er veldig ordentlig, sier Vedum til Klassekampen.

- NRK bommer

Uttalelsen kommer etter at NRK-satsingen «Detektor» konkluderte med at Vedums påstand om at «statsminister Erna Solberg har styrt den mest sentraliserende regjeringen dette landet noen gang har sett» faktisk er helt feil.

– Det er min politiske vurdering, og den er umulig å faktasjekke, sier Vedum.

Sp-lederen sier til avisen at NRK bommer når de operasjonaliserer «sentralisering» til å kun omfatte fem faktorer han nevnte i Stortingets spørretime i mai.

Uenighet

Vedum får støtte av Erling Borgen, professor i undersøkende dokumentarisme ved Høyskolen på Lillehammer. Han tror faktasjekk-feberen er importert fra USA.

– I norsk sammenheng synes jeg dette med få unntak blir uinteressant, sier Borgen.

Seniorforsker i statsvitenskap ved Bygdeforskning, Jostein Vik, som har stilt opp i en «Detektor»-sendingen, er uenig. Han sier til avisen at det er svært positivt at mediene ettergår politikernes utsagn.