Energi Norge anslår at det offentlige vil tjene 24 milliarder kroner på strømprisene

Energi Norge anslår at det offentlige tjener 24 milliarder kroner ekstra på strømprisene i vinter. Finansdepartementet skal komme med fasitsvaret.

Interesseorganisasjonen Energi Norge anslår at staten, i det de kaller et middels scenario, vil tjene 18 milliarder kroner mer på strøm i vinter, sammenliknet med et normalår, skriver NRK.

– De økte inntektene vil også kunne gå opp i et spenn mot 25 milliarder kroner utover et normalår. Men vi tror det middels scenarioet er ganske riktig å legge seg på, altså 18 milliarder mer enn et normalår, sier Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien.

Kommunene antas å få en merinntekt på 6 milliarder kroner i månedene desember, januar, februar og mars.

Dette er inntekter gjennom skatter, avgifter og utbytte fra selskapene som føres tilbake til fellesskapet.

KrF har bedt regjeringen komme med en fasit på hvor mye staten har tjent på strømprisene, og venter svar fra Finansdepartementet.