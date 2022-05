Advarsel fra politiet: Det kan ta ti uker å få nytt pass

Politiet varsler at produksjonstiden for dem som ønsker nytt pass, vil øke ytterligere inn mot sommeren.

Politidirektoratet sier at antallet nordmenn med pass som går ut på dato er svært stort. Totalt må en regne med cirka sju uker, eller mer på steder med lang postgang for å få nytt pass. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

– Etterspørselen er høyere enn tilgjengelig produksjon, selv med de tiltakene vi har iverksatt. Derfor må det regnes med at ventetiden øker ytterligere de neste månedene, sier seksjonssjef Arne Isak Tveitan i Politidirektoratet til TV 2.

Politidirektoratet sier at det store problemet nå er både råvaremangelen, og at antallet nordmenn med pass som går ut på dato er svært stort.

Totalt må en regne med cirka sju uker, eller mer på steder med lang postgang. De forventer også at leveringstiden vil øke ytterligere fram mot sommeren. Innen juli kan ventetiden bli ti uker for pass og fire til seks uker for nasjonale ID-kort.

– Nå står vi i en situasjon der vi dessverre ikke klarer å levere normale tjenester til befolkningen. Generelt vil vi fraråde folk å bestille nye reiser nå hvis de ikke har reisedokumentene i orden, sier han.