Klart for prinsessebursdag – besøker statsministeren, Stortinget og Høyesterett

18-årsfeiringen til prinsesse Ingrid Alexandras er ikke helt som alle andres. Hun blir sendt rundt for å lære mer om regjeringen, Stortinget og Høyesterett.

Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 18 år 21. januar 2022.

NTB

Fredag fyller Norges prinsesse og tronarving Ingrid Alexandra 18 år. Den store gallamiddagen på Slottet, med gjester fra inn- og utland, er utsatt på grunn av korona. Det samme gjelder festmiddagen som regjeringen skal holde for henne. I stedet blir det en mer nedtonet feiring med de nærmeste.

Men en rekke av de offisielle markeringene i forbindelse med 18-årsdagen skal likevel gjennomføres som normalt. Dagen før dagen skal hun blant annet besøke de tre statsmaktene: Høyesterett, Stortinget og regjeringen.

Her vil prinsessen få lære mer om statsapparatet og hvordan de tre institusjonene jobber.

I høst besøket prinsesse Ingrid Alexandra Rena leir, hvor hun fikk lære mer om Forsvaret.

Møter Støre

Når prinsessen en dag blir dronning, skal hun nemlig i likhet med sin bestefar og far regelmessig ta imot regjeringen på Slottet for å holde statsråd.

Dermed kan det være nyttig for henne å lære mer om hvordan regjeringen jobber, noe statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal sørge for når han tar imot prinsessen på sitt kontor torsdag.

Egentlig hadde regjeringen også planlagt en stor festmiddag for Ingrid Alexandra med deltakere fra hele landet, særlig unge folk, musikk og andre kulturinnslag. Men den må altså vente.

– Myndighetsdagen er en stor begivenhet i alle unge menneskers liv. Det gjelder ikke minst for en tronarving som skal representere Norge og det norske folk. Jeg hadde sett frem til å feire prinsesse Ingrid Alexandra på myndighetsdagen, men smittesituasjonen gjør det dessverre ikke mulig nå, sa statsministeren da det ble klart at middagen måtte utsettes.

Prinsesse Ingrid Alexandra (t.h.) sammen med moren, kronprinsesse Mette-Marit, på sitt første offisielle oppdrag da hun tok imot fire år gamle Elsa Engstad Larsen (t.v.) og Miljøagentparaden på Slottsplassen i 2009.

Prinsessen er glad i sport og trening, ifølge Kongehuset. Her er hun og moren, kronprinsesse Mette-Marit, på ski i forbindelse med Ungdoms-OL i Lillehammer i 2016.

Stortingsbesøk

Den dagen Ingrid Alexandra blir dronning, vil hun også få ansvaret for den høytidelige åpningen av Stortinget hver høst. Faren hennes, kronprins Haakon, har vært med kongen på dette helt siden han var 18 år og fersk kronprins i 1991.

Det er usikkert om Ingrid Alexandra skal være med på disse åpningene fremover, men dagen før 18-årsdagen møter hun i hvert fall på Stortinget for å lære mer om institusjonen.

– Her vil hun få en orientering av stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). I tillegg vil hun møte første visepresident Svein Harberg (H) og Stortingets yngste representant, Maren Grøthe (Sp), opplyser Stortinget.

Prinsessen skal også en tur innom Høyesterett, hvor hun skal få en orientering av høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Stortinget er en av institusjonene prinsessen skal besøke dagen før 18-årsdagen sin.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar også imot prinsessen på besøk dagen før hun fyller 18 år.

Forsvarsbesøk

Den dagen prinsessen arver tronen blir hun også øverstkommanderende i det norske forsvaret.

I høst har hun besøkt norske soldater ved to anledninger, først på Rena leir og senere i Bodø, hvor hun fikk fly F-16. Det er ennå ikke kjent om prinsessen planlegger militærtjeneste, i likhet med sine forgjengere.

– Prinsessens planer og videre utdanningsløp etter videregående skole er ikke lagt ennå. Det er ingen konstitusjonelle føringer for hvilken utdanning statsoverhodet må ha, sa assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, til NTB i høst.

Prinsessen skal også besøke Høyesterett.

Miljøengasjement

I forbindelse med 18-årsdagen har prinsessen gitt to intervjuer med norske medier som blir publisert senere i uken. Her sier hun kanskje mer om hvilke planer hun har for fremtiden.

Det vi vet om prinsessen, er imidlertid at hun er en aktiv jente som liker sport, trening og vannsport, noe Kongehuset skriver i hennes offisielle biografi.

Prinsessen går i 2. klasse på videregående på Elvebakken skole i Oslo. Hun ble konfirmert i 2019, og i den forbindelse ble hennes engasjement for miljø og klima trukket frem.

– Du blir voksen i en tid da det å bygge bro mellom folk – og det å redde kloden – vil være blant de viktigste oppgavene. Jeg er sikker på at du og din generasjon, med deres kunnskap og klokskap, vil klare å finne gode løsninger, sa kongen i sin tale til konfirmanten.

Selv om prinsessen nå fyller 18 år, vil hun antakelig ha en litt tilbaketrukket rolle også de neste årene.

– Etter hvert som prinsessen blir eldre, vil hun få flere offisielle oppdrag, men de nærmeste årene vil hennes viktigste oppgave være å konsentrere seg om utdanningen, heter det i Slottets biografi.