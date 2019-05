Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett snakker ut om kritikken. – Tittelen «Prinsessen og Sjamanen» var mer en morsom greie, sier Märtha Louise.

Søndag for en knapp uke siden offentliggjorde prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett at de var blitt et par gjennom bildedelingstjenesten Instagram.

Det skjedde en uke før paret legger ut på foredragsturneen om selvrealisering som starter i København i Danmark søndag. Det har ikke gått upåaktet hen, og paret har blitt kritisert fra flere hold.

Biskopen i Stavanger har besluttet at prinsessen og sjamanen likevel ikke får holde foredraget i St. Petri kirke som planlagt mandag 20. mai.

Avisa Fædrelandsvennen skrev torsdag på lederplass at prinsessen bør si fra seg prinsessetittelen fordi de mener den ikke bør brukes i kommersiell sammenheng. Det ble avvist av prinsessen, som uttalte til TV 2 at hun «er en del av familien, og det vil fortsette å være sånn».

Forbrukerrådet sier de vil følge nøye med på hva paret lover under foredragsturneen, og Slottet har sagt at de «kommer til å være i dialog med prinsessen knyttet til markedsføringen av hennes næringsvirksomhet».

– En morsom greie

I et stort intervju med Dagbladet forteller prinsessen at foredragstittelen, som har fått mye kritikk, oppsto som en spøk.

– Nå er jeg mer komfortabel med meg selv, uansett situasjon. Jeg ble født inn i denne familien. Og for å være ærlig, så var tittelen «Prinsessen og Sjamanen» mer en morsom greie, enn den kanskje har utviklet seg til å bli. Men det har tatt lang å finne meg selv og komme dit jeg er nå.

I intervjuet snakker også sjamanen om hvordan han startet sin sjamanistiske reise og forteller at han ble møtt med fordommer gjennom oppveksten.

Paret kommenterer også det mye omtalte billettprisene på foredraget og sier at de tilbyr en tjeneste og at de har utgifter.

– Prisene er høye, men det er fordi jeg har så lite tid, så om du vil møte meg personlig, må du betale, sier Verrett.

Ikke opptatt av bokser

Flere kjente personer har hyllet det nye kjæresteparet. Durek Verrett, som tidligere har vært i et forhold med en mann, sier at han avstår fra å bruke merkelapper, og at prinsessen forstår at han står «for kjærlighet uavhengig av kjønn».

– Jeg synes det er inspirerende at den yngre generasjonen ikke bryr seg om disse tingene. Det er min generasjon som er så opptatt av boksene, sier prinsessen.

Hun poengterer at hun som et medlem av den norske kongefamilien selv er født utenfor en slik «boks».

Märtha Louise sier at det er viktig å være tro mot hvem hun er, og at hun ikke bryr seg om hvordan andre oppfatter henne.

– Hvis de tror at jeg er ko-ko, er det ok. Jeg dømmer ikke det, slik de dømmer meg.

Durek Verrett referer til Bibelen og sier at han vender det andre kinnet til når folk gjør narr av ham. Han oppgir også at en av grunnene til at han elsker prinsessen, er nettopp det hun står for.