Alta-ordfører Monica Nielsen beskriver et lokalsamfunn i dyp sorg etter helikopterulykken som kostet seks personer livet.

– Dette er unge mennesker som er helt i begynnelsen av voksenlivet. Hele Alta-samfunnet bærer preg av dette, og vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem som er berørte av dette, sier Nielsen til NTB, som møter henne utenfor rådhuset i Alta når hun er på vei til et møte med krisestaben.

Søndag morgen bekreftet politiet at alle de seks som var om bord i helikopteret, hadde omkommet. Helikopterets pilot er svensk, mens de øvrige er personer i 20-årene fra Alta.

– Dette er unge mennesker som alle kjenner, som er en del av Alta-samfunnet. Vi gjør alt for å stille opp, og vi har stilt alt av nødvendige ressurser til disposisjon, sier Nielsen.

Tett oppfølging

Søndag formiddag har for henne gått med til å følge opp ulykken.

– Vi skal ha møte i krisestaben nå for å sikre at vi ivaretar den omsorgen og støtten som kommunen skal gi i dagene som kommer, sier ordføreren.

Kommunen skal legge til rette for at de som trenger helsehjelp og noen å snakke med, får dekket behovene de trenger. Det ble lørdag kveld nedsatt kriseteam i Alta.

Gjør undersøkelser

Havarikommisjonen ankom søndag morgen Alta for å sammen med politiet gjøre undersøkelser.

Ulykken skjedde i forbindelsen med festivalen Høstsprell, som har tilbudt de besøkende helikopterturer for å se området fra lufta for 500 kroner per person.