Det er registrert 21 hunder som er døde etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden, ifølge NRK. Det blir stadig rapporter om nye smittetilfeller.

Antallet hunder som har blitt rammet av en ukjent sykdom, ble lørdag kraftig oppjustert. Mattilsynet har fått inn meldinger om syke hunder fra veterinærer i hele landet, melder NRK.

De nye tilfellene er registrert i Nordland, Hordaland, Hedmark, Trondheim og Sørlandet.

– Hundene har de samme symptomene som vi har sett hos flere andre hunder den siste tiden: oppkast og blodig diaré. Det er likevel for tidlig å si om de nye tilfellene kan knyttes til hverandre, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

– To døde hunder er avtalt levert til Veterinærinstituttet for obduksjon, sa Tronerud til NTB lørdag formiddag.

Han understreker at det lørdag ikke er mulig å fastslå om disse sykdomstilfellene kan knyttes til tidligere syke eller døde dyr. Han sier samtidig at det er i Oslo de fleste tilfellene har kommet og at det dreier seg om mer enkeltstående tilfeller ellers i landet.

Nye obduksjoner mandag

Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet opplyser lørdag ettermiddag at de to siste hundene som døde er ankommet instituttet og skal obduseres nærmere søndag.

– Vi har fått tatt prøver fra den ene og satt disse til dyrking. Vi håper å kunne få svar fra denne i løpet av neste uke. Vi venter at svarene på prøvene fra de andre hundene vi har fått inn blir klare over helgen, sier Haukaas til NTB.

Instituttet har foreløpig ikke satt inn ekstra ressurser på arbeidet med hundene, men har omprioritert på de eksisterende og jobber døgnet rundt.

– Vi får en god del henvendelser både fra veterinærer, hundeeiere og publikum, og råder bekymrede hundeeiere om å ta kontakt med sin veterinær eller dyreklinikk, samt følge rådene fra Mattilsynet, sier Haukaas.

Obdusert

Fredag var det totalt registrert 30 til 40 tilfeller av den mystiske hundesykdommen den siste tiden. De fleste tilfellene er i Oslo-regionen, men det er registrert hunder med blodig diaré over det meste av landet.

Veterinærinstituttet har hittil obdusert sju hunder for å se om det finnes noe som knytter tilfellene til hverandre. De kan foreløpig ikke si noe sikkert om når de eventuelt kan konkludere.

Overfor NTB sier Haukaas at de ikke kan tallfeste hvor mange hunder som har dødd eller har blitt rammet, da det stadig dukker opp nye tilfeller.

To bakterier

På en pressekonferanse fredag opplyste Veterinærinstituttet at det var funnet to bakterier ved obduksjonene, men at det foreløpig ikke er avklart om dette er årsaken til sykdomsutbruddet.

Prøvesvarene fra de enkelte laboratorieanalysene som er tatt forventes å være klare over helgen. Så langt er det ikke tegn på at dyrene har blitt forgiftet.

Frykt i Sverige

En hundeutstilling i Härryda sør for Göteborg er blitt innstilt denne helgen av frykt for sykdom.

Samtidig melder det svenske nyhetsbyrået TT at en hund fra Partille brukshundklubb i Partille kommune, litt nordøst for Göteborg, har blitt innlagt på dyresykehus med symptomer som ligner de norske.

– Hunden har vært på utstilling i Norge, så det er klart at det nå er litt uro blant medlemmene, sier leder i hundeklubben, Ann-Christin Magnusson, til avisen GT. Ifølge Magnusson er hunden nå blitt bedre. Hunden hadde vært på utstilling i Trondheim.

Norske hunder uønsket

Både i Sverige, Danmark og Finland er norske hunder inntil videre uønsket på utstillinger og andre arrangementer med mange hunder til stede.

Norsk Kennel Klub har anbefalt at alle planlagte arrangementer blant deres medlemsklubber avlyses denne helgen. De vil vurdere hva som skal gjøres videre etter at det forhåpentligvis kommer mer informasjon over helgen.

Mattilsynets anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.