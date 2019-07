– FARLIG: Redningsselskapet er kritisk til intensivkurs for båtførerprøven. FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Redningsselskapet er kritisk til intensivkurs for båtførerbevis

Redningsselskapet er skeptiske til intensivkurs for båtførerbevis og er bekymret for at mange består båtførerprøven uten å ha erfaring fra sjøen.