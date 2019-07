En tre år gammel gutt behandles for det Ullevål sykehus omtaler om uavklarte skader etter en fallulykke i avgangshallen på Gardermoen lørdag.

Gutten ble beskrevet som alvorlig skadd kort tid etter ulykken. Sent lørdag kveld opplyser sykehuset til NTB at han er innlagt og behandles for uavklarte skader.

– Det er en tragisk hendelse. Det er en liten gutt som falt inne i avgangshallen. Vi undersøker omstendighetene nærmere, men ting kan tyde på at han falt fra en skranke, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

Han sier at fallet undersøkes som en ulykke.