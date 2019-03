SV-lederen vil ha maktskatt, direktørskatt og spekulantskatt. Og takket milliardær Øystein Stray Spetalen.

SV-leder Audun Lysbakken brukte landsmøtetalen sin til å lansere en rekke nye skatter som er ment å ta fra de rike og gi til de fattige.

– Vi vil omfordele fra privat luksus for noen få til felles velferd for de mange, sa Lysbakken.

Nye skatter

Han snakket om partiets skattepolitikk, og hevdet at SV vil gi større skattelette til dem med inntekt under 600.000 kroner enn regjeringen. Til gjengjeld vil partiet skjerpe skattetrykket på de rikeste betydelig. Lysbakken trakk frem tre nye skatter partiet ønsker:

En «direktørskatt» på alle lønninger over 1,5 millioner kroner.

Forsterket «spekulantskatt» for de som eier flere boliger.

En «maktskatt» på høy arv

– Når flertallet blant de hundre rikeste i landet har arvet formuen sin, og de rike dynastiene får mer makt over fremtiden sin, må noe gjøres, sa Lysbakken.

Han fulgte opp:

– Det er overklassen sin tur å stramme livreimen nå.

Takket rasende Spetalen

Han kom med stikk mot milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen, som begge har kritisert SVs politikk.

– Hagen ble intervjuet om eliter og ulikhet og sa at «den debatten er litt fjern for meg». Og det er mannen som kom hjem fra USA i fjor og hadde betalt flere millioner kroner for et 18 meter høyt selvlysende plasttre, sa Lysbakken.

Han takket derimot Spetalen - for at han hadde sørget for at SVs landsmøte kom på førstesiden i VG. Der gikk Spetalen til frontalangrep på SV.

– Påstandene om at de rike har fått skattelette kommer fra en mann som gjennom SVs politikk kun vil skape færre gode skattebetalere og flere fornøyde NAV-klienter, sa Spetalen til VG.

Han hevder at Lysbakkens favorittland for økonomisk fordeling for ti år siden var Venezuela, som har kollapset fullstendig, og at dagens skattesystem i Norge er urettferdig fordi noen rike betaler veldig mye i skatt, mens andre slipper unna. Selv hevdet Spetalen at han hadde betalt 270 millioner i skatt på tre år.

– En rasende Spetalen er et tegn på at vi er på rett kurs, sa Lysbakken i sin tale, til jubel fra salen.

Fakta: SVs landsmøte SV har landsmøte på Gardermoen 29. – 31. mars.

Landsmøtet skal vedta en plan for å redusere ulikhet i Norge, samt en plan for klimakutt. SV-leder Audun Lysbakken kaller dette en «grønn New Deal»

Også en antirasistisk plattform og en næringspolitisk plattform skal vedtas.

Det er kommet inn 43 forslag til uttalelser fra fylkeslagene, hvorav sentralstyret innstiller på å behandle fem av dem.

SV har nå 14.627 medlemmer, som er det høyeste tallet noensinne.

Jubelmøte

Lysbakken kan sole seg i glansen fra gode meningsmålinger og rekordmange medlemmer i SV. Ved forrige landsmøte var situasjonen en helt annen.

– For to år siden sto jeg på denne talerstolen og sa at vi kom til å bli en av vinnerne i valget. Vi ble dømt nord og ned. Men vi klarte det, jublet Lysbakken.

SV-lederen bruker landsmøtet til å lansere en «grønn new deal» - en plan for hvordan Norge kan få økonomisk vekst samtidig med en overgang til klimavennlige næringer.

– Trygghet på Sotra

– Vi vestlendinger er vokst opp med oljeindustrien rundt oss. Et symbol på velstand og fremgang. Jeg er stortingsrepresentant til mange som går på arbeid i oljen hver dag. En grønn new deal skal skape trygghet på Sotra, i Nordhordland, i Kristiansund og Stavanger, på Haugalandet og Florø, for alle mennesker som har sine arbeidsplasser knyttet til oljen. Det er ikke de som skal betale prisen for å nå klimamålene, sa Lysbakken.

Han sa at SVs Norge vil være både fornybarsamfunn, velferdsstat og industrinasjon.

– Å ta klimakrisen på alvor er ansvarlig økonomisk politikk, sa Lysbakken.

Grønn folkebonus

Et eksempel på politikken er at SV vil innføre en «grønn folkebonus», der miljøavgiftene som tas inn fra dem som forurenser, betales ut til innbyggere. Det kan enten skje ved at dem som har vanlige eller lave inntekter får skattelette, eller som i Danmark, der innbyggerne får en «grønn sjekk» hvert år som kompensasjon for miljøavgifter.

– Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg mener er den beste løsningen. La oss begynne debatten her på landsmøtet. Når vi gjør den grønne omstillingen mer rettferdig, gjør vi den mer realistisk.