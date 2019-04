Tre dager etter dette forliset avga fregattsjefen full forklaring i tingretten. Han mener «Helge Ingstad»-saken burde vært behandlet på samme måte.

1994: Det er tirsdag 25. januar 1994, dagen etter at fregatten KNM «Oslo» har gått på et skjær ved Marstein fyr sørvest for Bergen. Forsøk på å holde fregatten har slått feil. Nå synker krigsskipet, i en situasjon som likner kraftig på forliset til KNM «Helge Ingstad» 8. november 2018. FOTO: Marit Hommedal