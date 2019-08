Må avlyse to planlagte cruiseturer til øygruppen Frans Josefs land, nordøst for Svalbard.

Beskjeden fikk de kun uker før MS Spitsbergen skulle starte den 15 dagers lange turen fra Tromsø til Frans Josefs land, via Murmansk nordvest i Russland. Det skriver Klassekampen.

Ifølge Hurtigruten har rederiet i lang tid hatt en fin dialog med lokale og sentrale russiske myndigheter.

– Vi avlyser to tokt med til sammen 250 passasjerer siden russiske myndigheter, svært overraskende, avslo søknaden vår om seilingstillatelse, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten til avisen.

Hun forteller at skipet oppfyller alle kravene til polarkoden og har tillatelse til å seile i disse områdene i Arktis, men at de fikk opplyst at det skal være en russisk øvelse i området samtidig som Hurtigruten har søkt om seilinger.

– Dialogen har vært god, og vi stiller oss derfor uforstående til avgjørelsen på russisk side. Særlig fordi Russland gjennom flere år har signalisert at de vil legge til rette for økt cruisetrafikk generelt, og Hurtigruten spesielt, i russisk farvann i nordområdene.

Kundene som hadde kjøpt turen, som kostet rundt 58.000 kroner per passasjer, blir kontaktet og tilbudt kompensasjon.