Hundesykdommen i Norge har skapt bekymring blant hundeeiere. Nå innføres det et nytt helseregister for dyr. FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dyr får eget helseregister

Fra 1. oktober skal rundt 200 dyresykehus være innmeldt i et nasjonalt helseregister for dyr. Veterinærinstituttet sier at et slikt register er nyttig.