Ingvild Kjerkol seiler opp som favoritt i Trøndelag Ap

Ingvild Kjerkol (45) fra Stjørdal løftes fram som favoritt til å bli ny fylkesleder i Trøndelag Ap etter vrakingen av Trond Giske.

Publisert Publisert I dag 11:07

Trond Giske ble mandag innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti. Nå er innstillingen trukket. Her er han avbildet på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø i fjor høst. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

NTB

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti jobber fredag på spreng for å meisle ut en ny innstilling før valget av ny fylkesleder på årsmøtet lørdag.

Det skjer etter at Trøndelag AUF torsdag kveld trakk sin støtte til Trond Giske.

Kilder tett på prosessen peker nå på Ingvild Kjerkol som ny favoritt til posten. Hun har ikke selv uttalt seg, men får ifølge Trønder-Avisa støtte fra en rekke kommunepartier nord i fylket.

– Det er mye som tyder på at Ingvild blir leder, sier en partikilde til NTB.

Kjerkol er i dag sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet og partiets helsepolitiske talsperson på Stortinget.

Valgkomitémøte i gang

Ordfører Amund Hellesø i Nærøysund sier han vil støtte Kjerkol som leder hvis valgkomiteen lander på henne i sin innstilling.

Hellesø har selv vært innstilt som politisk nestleder.

– Vi har gode kvinnelige kandidater i Marit Bjerkås og Tone Våg også, som har vært med i prosessen hele veien, men jeg har heller ingen problemer med å støtte Kjerkol hvis valgkomiteen konkluderer med at hun er den beste lederen, sier Hellesø til Trønder-Avisa.

Valgkomiteen satt i møte fredag ettermiddag, og det ble varslet at diskusjonene kunne trekke ut.

Fristen for å legge fram en ny innstilling er møtestart klokka 10.30 lørdag, men komiteens mål har vært å presentere den i løpet av ettermiddagen fredag.

Årsmøte som planlagt

Lørdagens årsmøte vil gå som planlagt. Det blir vedtatt politiske saker, og det skal avholdes valg av nytt styre, opplyser fylkessekretær Jan Thore Martinsen. Han bekrefter at ledervalget ikke blir utsatt.

– Det vil gå som planlagt i morgen. Men sannsynligvis med navneendringer, sier han til NTB fredag.

Samtidig er det klart at Giske neppe vil være med i den nye innstillingen.

– Det er vel lite sannsynlig, sier valgkomiteens leder Arild Grande til Adresseavisen.

– Vi skal lage en enstemmig innstilling og et forslag som vi tror vil bli godt mottatt av årsmøtet, sier han.

Dramatiske vendinger

De nye rundene kommer etter at saken tok flere dramatiske vendinger torsdag. Bare to dager før Giske skulle velges til ny fylkesleder, ble et nytt varsel mot ham kjent.

Samtidig fortalte Sandra Skillingsås, som er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, om ubehagelige opplevelser i fylkespartiet. Hun beskrev en kultur ved valgkampkontoret preget av en seksualisert sjargong som hun hevder også Giske deltok i. Skillingsås fortalte også om en nachspielepisode der Giske skal ha kommet med ubehagelige tilnærmelser.

– Et nachspiel for seks år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra, sier Giske til Adresseavisen , som fortalte Skillingsås' historie.

Etter at de nye opplysningene kom fram, trakk Trøndelag AUF sin støtte til Giske. Dermed falt den opprinnelige innstillingen, der Giske enstemmig var foreslått som fylkesleder.

Giske: – Beklagelsen gjelder fortsatt

Giske selv sier at det har vært for lite bevissthet om festkulturen i fylkespartiet.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene, sier han til Adresseavisen.

Han har så langt ikke avklart om han trekker seg som lederkandidat.