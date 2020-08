Utbruddet på Hurtigruten vekker internasjonal oppmerksomhet

Smitteutbruddet på Hurtigrutens skip Roald Amundsen har fått stor oppmerksomhet i utenlandsk presse.

Publisert Publisert Nå nettopp

Hurtigruteskipet Roald Amundsen har fått internasjonal oppmerksomhet på grunn av et koronavirusutbrudd. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Nyhetsbyråene AP , Reuters , DPA og AFP har alle omtalt saken fyldig. Hurtigrutens ekspedisjonscruise til Svalbard blir beskrevet som et av de første cruisene som gjenopptok virksomheten etter nedstengningen i mars.

Regjeringens avgjørelse om å stramme inn reglene for cruisetrafikken, slik at skip med over 100 passasjerer ikke får slippe sine passasjerer i land, gis betydelig plass i internasjonale nyhetsbyråer.

Dermed har saken også havnet i medier som BBC , USA Today , South China Morning Post og Huffington Post. De internasjonale sakene legger vekt på at det var passasjerer fra Tyskland, Danmark, Storbritannia, USA, Frankrike, Estland og Latvia, i tillegg til Norge.

Sakene omtaler de kaotiske tilstandene etter at utbruddet ble oppdaget, der passasjerer fikk lov til å reise hjem til kommuner over hele landet uten å bli testet. Den dårlige informasjonsflyten i Hurtigruten blir også framhevet.