Landsmøtet til Høyre gikk ikke inn for å øke engangsavgiften for fossile biler, selv om resolusjonsutvalget ønsker dette.

Et bredt flertall av landsmøte til Høyre vedtok lørdag ettermiddag å stemme imot forslaget om å øke bilavgiften.

– Jeg blir skuffet dersom landsmøtet går inn for å øke engangsavgiften for fossile biler. Ikke fordi jeg er imot elbilsatsingen, men fordi det pr. i dag er det ikke ett reelt alternativ for alle å skaffe seg en elbil.

Det sa leder for Sogn og Fjordane Høgre, Vidar Grønnevik, til BT før debatten. Fylkeslaget var en av fem som hadde sendt inn forslag om å slette forslaget.

Ville øke bilavgiften

Lørdag vedtok landsmøtet til Høyre storresolusjon om grønn omstilling.

Under kapittelet om transport sto det foreslått:

Videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift for å nå 2025-målene.

Øke engangsavgiften for fossile biler.

Sistnevnte falt ikke i god jord hos Sogn og Fjordane. Ei heller fylkene i nord. Og ikke minst samarbeidspartiet Frp.

Malene Indrebø-Langlo

– Utidig fra Høyre

Blant dem som reagerte sterkt på forslaget var Helge André Njåstad, Frps finanspolitiske talsmann.

– Det er uaktuelt for oss å gå i denne retningen. Bare fordi flere velger seg mer miljøvennlige biler, så skal man hente inn penger fra folk på andre måter? Det går ikke. Vi skal sette ned avgifter, ikke øke dem, sa han til BT på torsdag.

– Vi oppfatter dette som utidig fra Høyre-utvalget, sier Njåstad.

Heiko Junge/Scanpix

Distrikt mot by

– Elbilen er helt ypperlig i større byer, både for luftkvaliteten og for reduksjonen av klimagasser. Vi kan ikke glemme at det fortsatt bor folk hvor infrastrukturen fremdeles ikke ligger til rette for elbil. I tillegg finnes det rekke næringer og arbeidsplasser med et bruksmønster av bil der elbiler ikke strekker til, sier Grønnevik.

Fakta: ENGANGSAVGIFTEN Når du kjøper en ny bil eller importerer en bil som skal registreres for første gang i Norge, må det betales en engangsavgift.

Engangsavgiften ble første gang etablert i 1955 som en midlertidig avgift på import av motorkjøretøyer og traktorer. Innføringen var et tiltak for å bremse valutaforbruket og satsen ble satt til 10 prosent av importavgiften.

For personbiler bestemmes størrelsen på avgiften ut fra hvor mye bilen veier, hvilken effekt den har og hvor mye CO₂ den slipper ut.

Avgiftene betales for hver g/km (CO₂-utslipp), kilowatt (effekt) og kilo bilen har. Ved bruktimport gis det fradrag i avgiften beregnet etter kjøretøyets alder. KILDE: NAF

Under landsmøte var debatten preget av «by mot land», hvor politikerne fra distriktet raste mot den økte bilavgiften.

– Bilavgiften rammen distriktet. Å skyve kostnaden av tapte utgifter over på periferien er urettferdig, sa Marianne Haukland, delegat fra Troms og Finnmark Høyre.

Symbolpolitikk

– Selv om alle landets fem millioner innbyggere hadde stoppet å kjøre bil innen 2025, ville det ikke hatt det store utslaget for det globale klimaet. Skal vi løse klimaproblemene er vi avhengig av at grønn teknologi og grønne næringer, sier Grønnevik.

Han ønsker seg mer politikk rettet mot tilrettelegging av grønne næringer som sol-, hav-, bølge og vindkraft.

– Vi må rette investeringene våre mot teknologi, i stede for å bruke penger på symbolpolitikk som skattefordeler for elbil, sier fylkeslederen.

Solberg: – Skjer ikke på kort sikt

– Vi er klar over at det ikke er naturlig med dagens regjering å gjøre endringer på kort sikt på engangsavgiften på bil, sier statsminister Erna Solberg til BT før debatten.

Hun understreker at det likevel er en problemstilling at staten mangler ni milliarder kroner i inntekter til statsbudsjettet på grunn av engangsavgiften på bil.

Lise Åserud

– I regjeringserklæringen står det at vi skal ha på plass et bærekraftig bilavgiftssystem til etter 2025. Da må alle innse at det bærekraftige bilavgiftssystemet også skal gi avgifter. Det skal også gi oss inntekter selv om vi nesten bare, eller bare, har nullutslippsbiler på det tidspunktet, sier statsministeren.

– Bilen skal også være med på å betale de kostnadene bilen har på samfunnet, sier Solberg.