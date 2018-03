Det skriver justisministeren på Facebook tirsdag kveld.

Tirsdag kveld skriver Sylvi Listhaug på Facebook at hun har sterkt behov for å svare på debatten som har rast rundt hennes Facebook-status om Arbeiderpartiets holdninger til terroristers rettigheter.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet. Lik og del», skrev hun.

– Forsøplet debatten

Dette innlegget har flere reagert på, blant annet leder av Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide. Han har tidligere sagt følgende til BT:

– Det Listhaug har gjort handler om å forsøple hele den politiske debatten. Min første reaksjon da jeg så denne statusen var: er dette falskt? Er det en hacking på gang? Jeg har såpass forventninger til landets justisminister at hun forstår rollen sin som statsråd.

Statsminister Erna Solberg har på sin side nektet å kritisere Listhaug, og peker i stedet på at Ap-politikere også har vært spisse i sine uttalelser.

– Viktig å ta hensyn

Tirsdag kveld skriver Listhaug at tanken med innlegget kun var å «diskutere forslaget som gir oss mulighet til å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere på en rask og effektiv måte».

Ifølge justisministeren var det aldri meningen å koble kommentaren til Utøya-massakren, eller å såre noen.

«Denne debatten har bevisstgjort meg og mange andre hvor viktig det er å ta hensyn til alle de som har opplevd terror», avslutter hun innlegget.

– Går ikke inn på hovedproblemet

Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti lar seg ikke imponere av Listhaugs redegjørelse. Han skriver følgende i en SMS til BT:

«Listhaug går ikke inn på det som er hovedproblemet: at hun bruker en retorikk som gir næring til farlige konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet. Så lenge hun ikke kan innrømme at det var feil har regjeringen ikke tatt den lærdommen det er nødvendig å ta fra denne saken».

– Ikke tillitvekkende

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommenterer saken slik:

– At justisministeren sier hun ikke forsto at budskapet, er sårende og opprørende for mange. Det nører oppunder hatefulle ytringer og er ikke tillitvekkende. Sylvi Listhaug har tross alt ansvaret ikke bare for krim- og terrorbekjempelse, men også områder som omhandler mennesker i sårbare livssituasjoner som vold og overgrep.

– Om Listhaug og regjeringen tar ansvar, sier hun klart og tydelig fra om at hun beklager og sletter innlegget. Og vi har ikke fått et svar fra Erna Solberg på om statsministeren mener innlegget kan bli stående.

Siv Jensen, partileder i Fremskrittspartiet, benytter kvelden til å støtte Listhaug i et Facebook-innlegg:

«Når Jonas Gahr Støre sier at Sylvi «bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli.», er det langt over streken for en anstendig debatt. Derfor mener jeg det er på sin plass å ta Sylvi i forsvar!», skriver hun.

Hun påpeker samtidig at Listhaugs innlegg ikke har noen sammenheng med terrorangrepet på Utøya.