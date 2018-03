Fylkeslederne i Hordaland og Sogn og Fjordane KrF mener begge at tilliten til justisministeren ble svekket torsdag. Det samme sier KrF-leder Knut Arild Hareide, som kan avgjøre Listhaugs skjebne.

Etter torsdagens stortingsdebatt sier Ap at partiet vil stemme for Rødts forslag om mistillit til justisminister Sylvi Listhaug. Det samme vil SV og MDG.

Dermed kan KrF og Sp sikre flertall for et mistillitsforslag mot justisministeren.

Forslaget diskuteres og voteres over i Stortinget tirsdag 20. mars. KrF-leder Knut Arild Hareide sier til NRK at partiet vil konkludere over helgen.

– Jeg må nok innrømme at Sylvi Listhaug svekket tilliten, også med måten hun opptrådte på i dag. Ja, det kom til slutt en uforbeholden unnskyldning, men det tok lang tid, sier Hareide til NRK.

– Måtte få en smekk

Også blant fylkesledere, som sitter i KrFs landsstyre, er tonen hard:

– Nå er tilliten til Listhaug veldig svak. Jeg var ikke imponert i dag, for å si det forsiktig, sier Beate Bondevik Lie, nyvalgt fylkesleder i Sogn og Fjordane KrF.

Hun sier at det ikke hjalp så mye at Listhaug til slutt kom med en unnskyldning, slik KrF har bedt om.

– Det føltes ikke som en oppriktig unnskyldning. Hun måtte jo trues til å si det. Det var bra at Stortinget vedtok en sterk kritikk av henne, og at hun fikk en skikkelig smekk. Hun må få beskjed om at dette går ikke an, sier Bondevik Lie.

– Betyr det at du mener KrF også bør støtte mistillitsforslaget mot Listhaug når det behandles neste uke?

– Det må nesten stortingsgruppen avgjøre. De bør tenke seg godt om. Det er klart det kan få drastiske konsekvenser. Men hun bør i alle fall ikke få mange flere sjanser, for å si det sånn, sier fylkeslederen i Sogn og Fjordane.

Fakta: Mistillitsforslag Mistillitsforslag fremmes av og for Stortinget.

Dersom det blir vedtatt, innebærer det et mistillitsvotum – en uttalelse der stortingsflertallet uttrykker mistillit til regjeringen eller til en statsråd, som dermed må gå av.

Dersom én enkelt statsråd får et mistillitsvotum mot seg, kan regjeringen velge å stille seg solidarisk med denne, i så fall går hele regjeringen av ved tapt votum.

Den siste regjeringen som måtte gå av på grunn av mistillit, var Gerhardsen-regjeringen i 1963. Regjeringen ble felt som følge av Kings Bay-ulykken på Svalbard.

Kilde: Stortinget.no.

– Måtte hales ut av henne

Leder i Hordaland KrF, Dag Sele, er enig i vurderingen av en svekket Listhaug.

– Det kan ikke være tvil om at både Listhaug og statsministeren er svekket gjennom denne forestillingen. Både at det dro ut så lenge før statsministeren tok tak i det, og at unnskyldningen måtte hales og dras ut av Listhaug.

Når det gjelder mistillitsforslaget, overlater også Sele det til stortingsgruppen.

– Når det til slutt er kommet en uforbeholden unnskyldning, vil jeg ikke ha for sterk oppfatning om det er naturlig å støtte et mistillitsforslag mot henne, sier han.

Privat

Fitjar-saken hisser opp mange

Sele sier at det ikke bare er Listhaugs facebook-oppdateringer som har hisset opp folk i KrF. At bevæpnet politi gikk inn i et bedehus på Fitjar og hentet ut en familie i kirkeasyl, har også fått mange til å miste tillit til justisministeren.

– Summen av disse to sakene svekker tilliten til Listhaug og regjeringen. Hun er lite prinsipiell i forhold til hva som er et gudshus. Dette engasjerer veldig mange, spesielt i Hordaland, sier sunnhordlendingen Sele.

Også Bondevik Lie reagerer på Fitjar-saken.

– Det var et oppsiktsvekkende brudd med en innarbeidet praksis. Dessuten var dette en familie med konvertitter til kristendommen, og vi mener at de blir behandlet altfor strengt. Listhaug har brukt mye tid på fri til kristne kretser. Da er det rart at hun tenker at det er god idé at politiet skal knuse ruter og tvinge seg inn i en frikirke, sier hun.

Unnskyld, unnskyld

Listhaug brukte ordet «unnskyld» 17 ganger på Stortingets talerstol. Det var likevel ikke nok for opposisjonen, som mente at hun ikke unnskyldte det hun hadde skrevet på Facebook, bare beklaget reaksjonene på det.

– Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i fremtiden, sa statsråden.

Hun gjentok også at hun vil unnskylde kommunikasjonen i saken fordi den har såret personer som opplevde terroren 22. juli.

– Og med det håper jeg, president, at man tror meg på at jeg faktisk mener dette fra dypest i mitt hjerte, sa Listhaug fra talerstolen i Stortinget i 12.20-tiden torsdag.

Sterk kritikk

Stortinget gjorde deretter et vedtak med sterk kritikk mot justisministeren, et såkalt daddelvedtak. Likevel avgjorde Aps stortingsgruppe at den også vil stemme for mistillitsforslaget som Rødt har lagt inn, når det skal behandles tirsdag.

– Vi tar Listhaugs unnskyldning til etterretning. Men helhetsinntrykket som er etterlatt etter seks dager med ulike forklaringer, og bortforklaringer, gjør at Ap ikke kan ha tillit til henne som justisminister, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

MDG og SV vil også støtte mistillitsforslaget. Sps parlamentariske leder Marit Arnstad at partiet ikke har konkludert om det vil stemme for mistillit.